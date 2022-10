Nuevo programa es "un apretón de tuercas contra la inflación", informa SHCP

A-AA+

El titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, afirmó que el nuevo Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) es un "apretón contra la inflación" porque la dimensión del problema lo justifica sin que signifique poner en riesgo las finanzas públicas.

"Sí, es un apretón de tuercas contra la inflación; el momento inflacionario en el mundo lo amerita", dijo en entrevista en radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga.

Dentro de ese contexto, cuestionó si Alemania tiene justificación para expropiar tres refinerías ante su preocupación por la cercanía del invierno y el costo de la electricidad y los combustibles.

Afirmó que es el momento en que los países tienen que tomar medidas más fuertes, y la de México es que estamos limitando las exportaciones de maíz blanco.

"Nosotros estamos esforzándonos con duras penas en ser autosuficientes en maíz blanco para consumo humano, y las restricciones de maíz amarillo, obligó a muchos acopiadores a alimentar animales con maíz blanco y eso no queremos que suceda", justificó.

En cambio, en fríjol, si bien ya somos autosuficientes, admitió que estamos en el "margen", por lo que se protegerá también.

Ramírez de la O consideró que el momento inflacionario lo debe calibrar cada país, de ahí que refirió que India cerró hace poco las exportaciones de productos agrícolas.

Negó que el nuevo programa sea tan drástico como otros países porque no contiene medidas coercitivas ni representa un endeudamiento.

Refirió en Estados Unidos, el presidente Joe Biden envió al Congreso un paquete contra la inflación de más de 350 mil millones de dólares; Alemania propuso al Parlamento medidas por 60 mil millones de euros y Gran Bretaña sacudió los mercados financieros la semana pasada porque anunció subsidios generalizados por miles de millones de libras provocando el derrumbe de su moneda.

Sobre la suspensión contenida en el nuevo acuerdo, de la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país, lo cual incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional, el funcionario acotó que es solamente para las empresas de alimentos básicos de la canasta.

Por ejemplo, mencionó ahora que viene la temporada de pavos en diciembre, las empresas de autoservicio que importen este producto tendrá una licencia mediante la cual se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.

Pico inflacionario

De ahí que dijo: "Nosotros no podemos responder por el caviar, pero sí podemos y debemos con el atún, el pollo y el huevo; esto es canasta básica y alimentos".

Con ello, estimó que se espera "brincar el pico inflacionario" a fin de año.

"No es para nada un ejercicio que está sin límite o licencia para todo; no, es licencia acotada y apoyado en la responsabilidad de las empresas que tienen experiencia", garantizó.