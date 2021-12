Nuevos impuestos en Edomex ahuyentarán a la inversión: CCE

El sector privado y diputados de algunas fracciones parlamentarias del Congreso mexiquense se quejaron por la posible creación de tres nuevos impuestos para 2022 en el Estado de México, en especial el cedular que se cobraría a los empresarios, pues provocará una fuga de inversión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, dijo que hablando del impuesto que se cobraría a los empresarios, llamado cedular, "nos parece riesgoso porque puede provocar salida de capital, irse a otros estados donde no lo tengan que pagar".

De acuerdo con la Ley de Ingresos presentada por la Secretaría de Finanzas, para el próximo año se propone la implementación de tres impuestos adicionales: el ecológico por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (43 pesos por tonelada de dióxido de carbono emitida); a las casas de empeño 5% sobre la diferencia del monto de avalúo del bien prendado y el monto de la enajenación del mismo, y el cedular por la prestación de servicios profesionales y por realizar actividades empresariales, del orden de 5% por operación realizada.

El también coordinador de Morena pidió analizar el costo-beneficio de dicho impuesto, porque de acuerdo con las proyecciones, lo que se obtendría no son más de 280 millones de pesos anuales, por lo que dijo: hay que evaluar qué tanto conviene.

Empresarios

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexiquense, la creación de los tres impuestos en la entidad ahuyentará la inversión y afectará directamente al comercio, que no ha logrado recuperarse de la crisis económica por la pandemia. Laura González, presidenta del CCE, señaló que tras dos años en una severa crisis financiera, la carga tributaria podría ahuyentar la inversión en la entidad. Si bien, dijo, comprende que hubo una baja de 4 mil millones de pesos de participaciones federales, la vía no es ir en contra del sector que más empleos genera.

Dijo que la contrapropuesta es mejorar la recaudación del impuesto sobre nómina.