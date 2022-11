OCDE no prevé desplome de exportaciones de México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- La desaceleración económica de Estados Unidos no causará un desplome de las exportaciones mexicanas, consideró el jefe de división interino de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Alberto González Pandiella.

Durante la presentación de las Perspectivas Económicas OCDE 2022, el representante del organismo dijo que esperan que México cierre 2022 con un crecimiento de 2.5%, lo que significa una mejora de lo proyectado hace unos meses, mientras que en 2023 bajará a 1.6% y en 2024 alcanzará 2.1%.

Mientras que para Estados Unidos "nuestra proyección es que habrá un crecimiento bajo en 2023 del 0.5% y un repunte gradual en 2024 (de 1%)", sin embargo, dijo que esto no afectará a la exportación mexicana.

"No vemos una caída, desplome de las exportaciones de México debido a la desaceleración de Estados Unidos, vemos un debilitamiento sin duda, pero creemos en los sectores de la electrónica y automotriz. Es evidente que hay un proceso en que México está atrayendo actividad económica a sus estados para beneficiarse de la cercanía a Estados Unidos", dijo.

Un elemento distintivo es que México es de las economías más abiertas del mundo y de Latinoamérica; esto explica por qué está tan alta la inflación, por lo que creemos que estamos próximos a ver el momento en que empiece a bajar la inflación de los energéticos y alimentos.

Dijo que está "ayudando" la política impuesta para bajar los precios de los combustibles, aunque a futuro consideró que deben de focalizarse, reducir el costo fiscal de la medida para enviar estos recursos a otras áreas como educación o salud.

Por otra parte, comentó que no tendrá ningún impacto en el crecimiento económico una posible aprobación de la reforma electoral.

México pertenece a la OCDE junto con 37 países entre los que están Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Japón, Irlanda, Italia, Noruega, entre otros.