Profeco denuncia ofertas engañosas en Walmart

En el tercer día de El Buen Fin, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, visitó una tienda Walmart ante la "gran cantidad de quejas" contra dicha cadena de autoservicio.

A través de redes sociales, Escalante dijo que visitaron la tienda "debido a la gran cantidad de quejas de varias personas consumidoras en redes sociales venimos a Walmart".

Explicó que, aunque, "formalmente este establecimiento no se incorporó a la campaña de El Buen Fin pero si tiene una campaña propia (Fin Irresistible) este fin de semana incluso un poco para competir contra la otra campaña, no obstante, no los exime de cumplir con lo que ellos se comprometen".

Dijo que uno de los casos que se presentó fue el que se puso un precio más caro para darle un supuesto descuento, por lo que pidieron corregir esta situación.

En el video publicado en redes sociales, Escalante explicó: "Venimos a hacerles algunas sugerencias a los funcionarios, empleados de la tienda, a los responsables, gerentes, vimos el caso particular de una motocicleta que, efectivamente, habían simulado un precio más caro y estaba marcando un descuento que en realidad no era".

Escalante pidió comparar precios en la página de la Profeco, específicamente en el apartado ¿Quién es quién en los precios?