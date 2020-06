Ofrecen extender concesiones carreteras para reactivar economía

Como parte de la estrategia para enfrentar la crisis económica por el Covid-19, el titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, José de Luna Martínez, dijo que ofrecieron ampliar los tiempos de concesiones de carreteras y autopistas para lograr que se hagan inversiones en mantenimiento y modernización.

Durante el panel de ministros de América Latina que organizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con motivo de la presentación del Panorama Económico, el funcionario mexicano explicó que el gobierno reactivó con las medidas sanitarias necesarias tres sectores importantes para la economía: de equipos de transporte, minería y construcción.

Explicó que para el gobierno mexicano "si bien sabemos que hay un impacto grave en pérdidas de ingresos, la prioridad es salvar vidas, por eso hemos sido muy cautelosos para reabrir la economía".

Dijo que si bien hay un impacto grave en los ingresos y en el empleo, porque muchas empresas permanecen cerradas y no tienen ingresos, se busca una reactivación controlada en los tres sectores anteriormente citados.

"Por ejemplo, tenemos concesionadas muchas de nuestras carreteras y autopistas a empresas privadas y lo que les hemos dicho es que vamos a ampliar el plazo de la concesión por 10, 15, 20 años más, a cambio de que ellos inviertan de manera inmediata en la modernización, mantenimiento e incluso modernización de autopistas y carreteras", comentó.

Agregó que además se sigue con la construcción de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía e incluso se pretende terminar obras, del sexenio pasado, como lo es el Tren México Toluca.

En el tema de construcción, no se trata solamente de edificación de viviendas sino de todo tipo de obras porque están ligadas con una gran generación de empleos, sobre todo con trabajadores del sector informal de la economía.

Por lo que se aceleran los permisos de obra a nivel municipal y estatal de manera que se "reactiven lo más rápido posible" para "absorber la mano de obra que ha quedado disponible".

En su turno, la directora de la OCDE, Gabriela Ramos, dijo que es cierto que la crisis actual "rebasa" a todos los países, hay altos niveles de incertidumbre con escenarios bastante negativos.

Afirmó que no se puede decidir entre la salud y la economía sino que se debe salvar la vida y paliar al mismo tiempo los efectos de la economía.