Ola de calor afecta la productividad de trabajadores en el Edomex

TOLUCA, Méx., junio 19 (EL UNIVERSAL). - Trabajadores de actividades industriales, especialmente de la construcción, comercio y transporte han registrado un impacto en su productividad debido a las temperaturas que han llegado hasta los 30 grados centígrados en el Estado de México, que han generado desmayos y desvanecimientos, además de que enfermedades gastrointestinales han registrado un incremento del 5% en las últimas semanas, señaló Laura González Hernández presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de esta entidad (CCEM).

La ola de calor que se registra en el Estado de México obliga a instrumentar medidas de contención en el sector económico para evitar enfermedades gastrointestinales y respiratorias, así como deshidratación y otros impactos en la salud humana, además de replantear las políticas ambientales, advirtió la presidenta del CCEM, Laura González.

Entre las medidas a considerar estarían el ajustar horarios, con base en las necesidades de cada actividad económica, apuntó la dirigente empresarial.

Con el aumento de la temperatura se incrementa la demanda de agua y es necesario garantizar la ventilación de áreas de trabajo, sobre todo cuando existe una alta concentración de personal, señaló Laura González.

Las empresas que manejan y almacenan alimentos deben asegurar el uso de refrigerantes y mantener un monitoreo permanente del personal para brindar atención médica en caso de golpes de calor, indicó González Hernández.

La presidenta del CCEM agregó que mantienen una comunicación permanente con instituciones de salud y sindicatos para alertar de cualquier incremento en enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Estas últimas, dijo, han registrado un incremento del 5% en las últimas semanas.

González Hernández recordó que las temperaturas registradas, no sólo en el Estado de México, sino en todo el país, derivan de los llamados domos de calor, donde una masa de aire caliente se acumula sin posibilidades de disiparse rápidamente debido a la alta presión atmosférica que se registra en una región. Este fenómeno está asociado al cambio climático.

Ante tal realidad, señaló que como medidas a mediano y largo plazo deben reforzarse acciones ambientales, no sólo para reducir la emisión de contaminantes, sino para crear más corredores verdes o arbolados en las ciudades para enfrentar el incremento de temperaturas.

Apuntó que ello implica replantear la estrategia ambiental para garantizar la sustentabilidad de las ciudades.

Los trabajadores más afectados son los que realizan tareas de transporte, logística y construcción, pues ya se han reportado casos de deshidratación y desvanecimiento por malestar de golpe de calor de empleados en tareas de descarga en plantas y aduanas, informó la dirigente empresarial.

Aunque el CCEM no tiene una cifra consolidada, Laura González refirió que les han llegado reportes de impacto en la productividad laboral de dichas actividades económicas.

González Hernández comentó que la infraestructura de las zonas industriales, locales, oficinas comerciales y bodegas de almacenamiento no está diseñada para enfrentar las altas temperaturas en el Estado de México.

Al aumento de temperatura se suma que, si durante los traslados se encuentran con bloqueos carreteros, como ha ocurrido en los últimos días, el personal se expone al consumo de alimentos en mal estado.