OMC cierra registro con 8 candidaturas a la dirección general, entre ellas la de México

La Organización Mundial del Comercio (OMC) cerró hoy miércoles el registro de candidatos a la dirección general del organismo con un total de siete candidatos, entre ellos el de México.

En las últimas horas del registro se agregaron dos nombres más a la lista, la de Kenia, Amina C. Mohamed, quien fue ministra de comercio internacional y relaciones exterior de su país; Mohammad Maziad Al-Tuwaijri, de Arabia Saudita, ministro de economía local e internacional de dicho reino; y Liam Fox de Reino Unido, ex secretario de comercio internacional de Reino Unido.

El proceso se da en medio de la discusión de que es momento de que la dirección general quede en manos de algún candidato del continente africano, porque en la OMC los líderes han sido de Asia, Europa y Latinoamérica, además de que se pide que sea una mujer la que lo dirija porque siempre han sido hombres.

Esta situación se da en medio de la pandemia por el Covid-19 justo, situación que llevó a la OMC a estimar la caída del comercio internacional en 20% en el 2020. Además de que desde diciembre de 2019 el Órgano de Apelaciones de la Organización dejó de operar al no poder renovarse 6 de los 7 panelistas que la conforman, ante el bloqueo estadounidense.

La selección de candidaturas inició antes de que se terminara el periodo del brasileño Roberto Azevedo, quien anunció en mayo pasado que dejará el cargo el próximo 31 de agosto, es decir un año antes de concluir su segundo período.

Por ello se abrió el registro de candidaturas se abrió el 8 de junio pasado y se cerró hoy 8 de julio a las 18 horas de Ginebra, Suiza, la sede de la OMC.

Desde el 8 de junio, el primer día de inscripción de los contendientes, el gobierno de México registró a Jesús Seade, quien fuera subsecretario para América del Norte y el negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte de esta administración.

El segundo día de registro, Egipto nominó a Abdel Hamid Mamdouh, un hombre que desarrolló 35 años de su carrera en temas de política comercial y en la diplomacia.

Ese mismo 9 de junio el gobierno de Nigeria inscribió a Ngozi Okonjo-Iweala, una mujer que es experta en finanzas, economía y desarrollo internacional. Fue ministra de finanzas en su país de 2003 al 2006 y de 2011 al 2015.

El 16 de junio se unió a los candidatos Tudor Ulianovschi, ex ministro de Relaciones Exteriores de Moldova y el 24 de junio se sumó la candidata de Corea del Sur, Yoo Myung-Hee.