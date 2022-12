Operación de Didi sí está permitida en AICM: plataforma

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- En medio de reportes de pasajeros que esperan por horas subirse a un taxi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la aplicación de movilidad DiDi recordó a sus usuarios que su operación sí está permitida en la terminal aérea de la capital del país.

"Nuestra operación no está prohibida en ninguna ley o reglamento a nivel federal, y en DiDi mantenemos los canales de comunicación abiertos para dialogar con las autoridades en favor de la experiencia de nuestros usuarios, dado que las operaciones en los aeropuertos generan diversos beneficios directos e indirectos, tanto económicos como sociales y ambientales", dijo la empresa.

La firma lleva varios meses recordando a través de mensajes a sus usuarios que pueden solicitar su taxi desde las distintas terminales en la Ciudad de México, sin ninguna restricción, con lo cual recordó los beneficios que ha brindado en movilidad a los pasajeros del aeropuerto capitalino.

"Con la operación de DiDi en aeropuertos se ha logrado impactar de manera benéfica a más de un millón de pasajeros, al facilitarles la conexión con conductores, para así viajar y poder trasladarse hacia o desde los aeropuertos de algunos estados de la República Mexicana. Además, todos estos viajes cuentan con más de 20 funciones de seguridad", resaltó.

---Uber también opera en aeropuerto capitalino

Desde octubre pasado Uber, otra aplicación de movilidad, también informó a sus usuarios que puede operar desde el aeropuerto de la Ciudad de México luego de que las autoridades habían amenazado con aplicar multas a los conductores que dejaran o subieran pasaje en el aeropuerto.

"Para tu tranquilidad, es importante que sepas que de acuerdo a las resoluciones judiciales vigentes, no es necesario un permiso federal para poder viajar desde y hacia cualquiera de las terminales del aeropuerto usando la app de Uber. No te pueden multar por hacerlo. Todos los usuarios y socios conductores pueden hacer uso de la aplicación de Uber en el AICM", resalta el mensaje a usuarios.