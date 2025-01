Oposición califica de "fracaso" a Mexicana de Aviación

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República criticó la crisis que enfrenta Mexicana de Aviación, aerolínea relanzada durante la pasada administración federal con promesas ambiciosas que, "a la vista de los resultados, han quedado muy lejos de cumplirse".

Los legisladores priistas lamentaron el "manejo errático de un proyecto que, desde su inicio, estuvo mal planteado y que hoy solo genera incertidumbre entre los usuarios y afecta a quienes depositaron su confianza en este servicio".

El senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, calificó el anuncio de un próximo "plan maestro" para intentar solucionar los problemas operativos de Mexicana, como una medida improvisada y sin sentido, planteada al vapor para intentar contener el descontento de los usuarios.

Moreno Cárdenas criticó que estas estrategias apresuradas, sin un rumbo claro ni un plan definido, solo evidencian la falta de una verdadera planificación.

"Desde el inicio, este proyecto fue una mala idea mal ejecutada y, en lugar de ofrecer soluciones reales, presentan medidas vacías que solo agravan la crisis", afirmó, al subrayar que la situación actual es el resultado de errores acumulados que nunca fueron corregidos.

El líder priista destacó que el panorama ha empeorado para la aerolínea, que quedó con apenas dos aviones operativos, lo que agrava el caos y confirma que este proyecto nunca tuvo un rumbo claro.

"Hoy, en lugar de una aerolínea sólida y competitiva, tenemos una empresa al borde del colapso que genera incertidumbre y afecta directamente a miles de usuarios", señaló Alejandro Moreno.

"Esto es lo que sucede cuando se toman decisiones sin una estrategia clara ni un plan real", recalcó.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, recordó que "con una inversión inicial de 4 mil millones de pesos, el gobierno federal rescató en 2023 a Mexicana de Aviación, prometiendo un servicio aéreo eficiente y competitivo. En aquel momento, el expresidente calificó el rescate como un acto histórico que corregía errores del pasado. Hoy, la realidad dista mucho de las expectativas generadas, mostrando una gestión deficiente y la ausencia de resultados tangibles para los ciudadanos".

"Si el gobierno de Morena no hubiera malgastado los 4 mil millones de pesos en el fallido relanzamiento de Mexicana de Aviación, esa cifra habría podido destinarse a necesidades urgentes del país, como la construcción de hospitales, el mejoramiento de escuelas o la creación de caminos rurales para conectar comunidades aisladas. Con esos recursos también se podrían haber triplicado los programas de salud materna y reproductiva o reforzado significativamente la infraestructura de seguridad. En lugar de resultados concretos, lo que quedó fue una promesa incumplida, marcada por errores, improvisación y el desperdicio de una millonaria inversión que ahora pesa sobre los bolsillos de los ciudadanos", añadió el legislador guerrerense.

Los priistas enfatizaron que "mientras la aerolínea asegura que mantendrá sus operaciones y ofrecerá un servicio de calidad, los pasajeros enfrentan incertidumbre debido a la suspensión de rutas y la confusión generada por vuelos que se anunciaron como cancelados, pero que finalmente sí despegaron".

----"Cierre de rutas evidencia fracaso de Mexicana: GPPAN

Tras el anuncio del cierre de ocho de las 17 rutas que operaba Mexicana de Aviación, el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, dio a conocer que solicitará al Ejecutivo Federal que entregue un informe integral sobre la situación presupuestal y financiera de la aerolínea del Estado mexicano.

A través de un Punto de Acuerdo que presentará ante la Comisión Permanente, el legislador consideró que las secretarías de Defensa Nacional, de Hacienda y el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya, S.A. de C.V., deben informar detalladamente sobre la situación de Mexicana de Aviación.

"La opinión pública debe conocer sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de Mexicana de Aviación desde que inició operaciones en 2023; así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones que se encuentran en operación y la adquisición de 20 aeronaves Embraer E195-E2, con pagos escalonados hasta 2027", abundó.

Afirmó que la decisión anunciada por la presidenta de México no solo afectará a miles de usuarios, sino que erosiona la confianza de los consumidores en una aerolínea que no termina de despegar y consolidar la marca.

"El anuncio de la suspensión de ocho de las 17 rutas en enero de 2025 expone otro desafío crítico: la baja ocupación y la falta de demanda en destinos clave están afectando la operación de la aerolínea. Esta decisión no solo afecta la percepción pública de la aerolínea, sino también a miles de usuarios, quienes enfrentan cancelaciones y cambios en sus itinerarios", abundó.

Téllez Hernández sostuvo que desde el anuncio de reactivación de Mexicana de Aviación se advirtió la inviabilidad del proyecto en el que a la fecha se han invertido 19 mil 193 millones de pesos y que enfrenta pérdidas importantes.

"Es importante destacar que, a pesar de esta considerable inversión, la aerolínea ha enfrentado desafíos financieros significativos, toda vez que reporta pérdidas acumuladas de más de 932 millones de pesos durante los primeros nueve meses de operación", expresó.

El también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados detalló que, en resumen, el costo total de la aerolínea a la fecha es el siguiente:

Compra de la marca: 815 millones de pesos.

Pagos por aviones en 2024: 80.25 millones de dólares (aproximadamente mil 653 millones de pesos, considerando un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar determinado por Banxico).

Pagos por aviones en 2025: 211.87 millones de dólares (aproximadamente 4 mil 364.5 millones de pesos, con un tipo de cambio de 20.6 determinado por Banxico).

El diputado panista agregó que la inversión total estimada en la reactivación y operación de Mexicana de Aviación asciende a aproximadamente 19 mil 193 millones de pesos al 2025.

Sostuvo que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., quien opera Mexicana de Aviación, se le aprobó para 2025 un total de dos mil 275.5 millones de pesos, que no se desglosan a detalle, lo que deja ver que, en el caso de que la aerolínea estatal no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones derivado de las pérdidas operativas y financieras recurrentes, seguramente se fondeará con los recursos asignados a dicho grupo.

"Operativamente, en 2024 la aerolínea ha realizado siete mil 217 vuelos, nueve mil 367 horas, transportado a 382 mil pasajeros, que sólo representan el 0.4% del mercado nacional y la ocupación promedio de los vuelos es de entre 50% a 60%, muy baja frente al estándar de la industria que es de 75% a 85%. Esto pone en crisis a la aerolínea que no ha podido competir y abrirse mercado en un sector consolidado, en el que la rentabilidad y los planes de negocio son estratégicos por el alto costo que representan las inversiones en la aviación; por lo tanto, el proyecto ha sido un desastre y un fracaso más del actual régimen", aseveró.

En el Punto de Acuerdo también se solicita a Sedena, SHCP y el Grupo Aeroportuario que informen y envíen a la brevedad a esta Soberanía, el Plan Maestro de la Aerolínea Mexicana de Aviación anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.