"Optimismo" en PEF2023 podría presionar calificación financiera de México: Moody´s

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que los supuestos macroeconómicos contenidos en el paquete económico 2023 están muy optimistas, México no perderá el grado de inversión, pero podría presionar la calificación, dijo Moody´s.

"Tenemos ciertas diferencias en cuanto a las expectativas económicas, y una inflación más alta", dijo el analista principal de la calificadora para México, Renzo Merino.

En conferencia de prensa, en el marco del seminario Moody´s Latam, manifestó que de momento no ven que se le retire el grado de inversión a nuestro país.

Señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) que se pronostica para el siguiente año de 1 % es más bajo en comparación al 3 % que se plantea en el paquete económico 2023 y una inflación de 4.7 % contra 3.2 % que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Nuestro crecimiento del PIB real es menor al que se propuso; por otro lado tenemos una inflación más alta para el próximo año", ponderó.

Para un crecimiento más dinámico, dijo, la clave está en la confianza, por lo que será un reto hacia adelante recuperarla y mantenerla en un contexto en el que tenemos el T-MEC.

En ese sentido, estableció que para poder perder el grado de inversión que tiene México con la calificación Baa2 en moneda extranjera con perspectiva estable, tendría que darse un deterioro fiscal; sin embargo, ese "no es el escenario base que tenemos", puntualizó.

Otro aspecto que podría afectar sería la dinámica de la inflación, cuyo contexto es global, agregó.