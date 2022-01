Ordenan a SAT entregar lista de factureras que operaron con Sonora

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscar y entregar el listado de proveedores catalogados como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), con los que realizó operaciones el Gobierno del Estado de Sonora, entre el 1 de enero de 2010 y el 11 de octubre de 2021, así como la relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos.

"El Inai ha resuelto siempre a favor de la máxima publicidad de la información relacionada con privilegios y malas prácticas fiscales, en tanto constituyen afectaciones al erario y benefician intereses particulares en lugar de beneficiar a la población", sostuvo en sesión pública la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

Lo anterior tras atender un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó la información que le fue negada bajo el argumento de que no existe.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada del Río Venegas consideró que la emisión y el uso indebido de comprobantes fiscales es una mala práctica fiscal y ha sido un tema de suma preocupación para las autoridades tributarias, pues en el momento en que los contribuyentes incurren en dicha práctica, afectan intereses no solo del erario público, sino de la sociedad en general, al verse reducida la recaudación de ingresos destinados a garantizar los derechos humanos.

"Este recurso de revisión evidencia la relación que existe entre la transparencia y las herramientas para el control de la corrupción, así como entre la transparencia y los derechos de los pagadores de impuestos", señaló la comisionada.

En el análisis del caso se determinó que la dependencia no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, a fin de que hicieran una búsqueda exhaustiva de la información requerida.

Además, se advirtió que el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece el deber del SAT de publicar, en el Diario Oficial de la Federación y en su página de internet, un listado de los contribuyentes que no desvirtúen la imputación de ser empresas que facturan operaciones simuladas.

Por otro lado, se verificó que existen diversas solicitudes de información relacionadas con el tema, presentadas ante el SAT, las cuales se pueden consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Así, se concluyó que no es procedente validar el pronunciamiento de inexistencia, ni el procedimiento de búsqueda realizado por el sujeto obligado.

Bajo estas consideraciones, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta del SAT y le instruyó turnar la solicitud a todas y cada una de las unidades administrativas competentes, a fin de que haga una búsqueda amplia y exhaustiva de la información solicitada.