Organizaciones piden regular publicidad de influencers

El Poder Legislativo junto con la sociedad civil, empresas, agencias de marketing, cámaras, instituciones públicas y los influencers y creadores de contenido deben elaborar una iniciativa de ley para definir y regular la normatividad de este tipo de publicidad.

Los Supercívicos, What The Fake y Tec-Check A.C. solicitan que se genere una política pública que proteja a ciudadanos y consumidores que dé certeza a los creadores de contenido o influencers sobre cómo promocionar productos o servicios en redes sociales y otras plataformas digitales.

"Mientras que los creadores de contenido e "influencers" en países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido tienen la obligación de revelar cualquier relación comercial, laboral, personal o familiar con algún producto o servicio en todas sus publicaciones a través de redes sociales, en México estos personajes tienen completa libertad para abusar de la confianza de sus seguidores para generar ganancias y recibir beneficios sin tener que transparentar sus relaciones comerciales disfrazadas de recomendaciones", señalan las organizaciones en un comunicado.

Maximilian Murck, director General de Tec-Check, dijo que una ciudadanía informada toma mejores decisiones, sea en la política o en el comercio electrónico.

"Una regulación y normatividad para publicidad a través de 'influencers' no solamente protegería a la ciudadanía, sino también exigiría a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) rendir cuentas sobre su trabajo en las redes sociales".

Entre las solicitudes de las organizaciones a legisladores y Profeco enumeran que se defina la publicidad con creadores de contenido e "influencers" como el acto por el cual un "influencer" o creador de contenido recibe una contraprestación, sea en dinero, especie u otros beneficios como la entrega de productos, créditos o tarjetas de regalo, hospedajes, viajes o invitaciones a eventos, por ejemplo a cambio de otorgar servicios de difusión, recomendación o promoción a través de sus perfiles en redes sociales.

También piden obligar a influencers a transparentar la publicidad de forma explícita, inmediata y adecuada, generar campañas de sensibilización para que los consumidores estén alertados sobre riesgos y estafas de publicidad e información engañosa.

Piden que haya un monitoreo de la ley por parte de una organización de la sociedad civil, independiente de los intereses particulares de la industria.