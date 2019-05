Otras tecnológicas de EEUU cortan con Huawei, que mantiene sus planes

Google dejará de vender componentes y programas a Huawei en consonancia con la declaración de emergencia de la semana pasada por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, de prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con empresas extranjeras que supuestamente intentan espiar al país.



Para los dispositivos de Huawei ya existentes, Google permitirá a los usuarios los servicios de Google Play así como las protecciones Google Play Protect, pero no actualizar sus sistemas operativos Android, ha informado la compañía estadounidense.



Mientras, Huawei continuará ofreciendo actualizaciones de seguridad y servicio a los usuarios de sus teléfonos y tabletas, ha anunciado la compañía, que continuará construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible para sus usuarios.



Más de 360 millones de móviles Huawei están activos en todo el mundo, lo que supone un 10.2 % del total, según datos de Newzoo del primer trimestre.



Los móviles Huawei funcionan con sistema operativo Android, el más habitual del mercado y que se usa en el 79.3 % de los teléfonos inteligentes vendidos en los cinco principales mercados europeos -Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania-, según un estudio de la empresa de seguimientos de mercado Kantar con datos del primer trimestre.



La única forma que tendrán los usuarios de estos dispositivos Huawei de acceder a las nuevas actualizaciones de Android, según Google, será a través de las que estén disponibles en la plataforma de código abierto y que habitualmente tardan meses en salir.



Al corte de suministros de Google a Huawei le siguen los de otras empresas tecnológicas estadounidenses como Intel, Qualcomm, Xilinx Inc y Broadcom.



La Comisión Europea ha insistido en que corresponde a cada país decidir si pone restricciones a alguna empresa por razones de seguridad, según fuentes comunitarias, que han dejado claro que la CE tiene en vigor normas de licitaciones públicas, así como una ley para supervisar inversiones a fin de proteger intereses comunitarios.



Bruselas ha mostrado en diferentes ocasiones su preocupación por la entrada de Huawei en el despliegue de las futuras redes móviles 5G en Europa, teniendo en cuenta que ese tipo de empresas chinas tendrán por ley que cooperar con los servicios secretos de su país.



En cuanto a ciberseguridad, la Comisión ha recordado que cuenta con legislación para reforzar la cooperación ante ciberataques, de manera que el conjunto de la UE pueda "actuar de forma colectiva a la hora de proteger a su economía y su sociedad".



Las operadoras de telefonía se mantienen cautas a la espera de conocer las repercusiones que puedan tener estas medidas, entre ellas la británica Vodafone, que completó la primera llamada 5G en el mundo junto a Huawei el pasado febrero en España.



El veto de Google y otras tecnológicas a Huawei podría frustrar la aspiración del fabricante de superar en 2020 en ventas a la surcoreana Samsung, compañía que también está en la carrera de lanzar el móvil plegable al igual que Huawei y que no ha querido pronunciarse sobre este asunto.



La posibilidad de que los usuarios de teléfonos Huawei presenten reclamaciones en el caso de que su sistema operativo pierda funciones está ahí, según Legálitas, que recuerda que "el sistema operativo forma parte del producto adquirido y puede generar responsabilidades en caso de mal funcionamiento".