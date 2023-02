Oxxo vende protección para automovilistas mexicanos en EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Oxxo apuesta por crecer en el sector financiero y tendrá disponible en sus tiendas un seguro para automovilistas mexicanos que visitan Estados Unidos, ya sea para compras, vacaciones o negocios.

En conjunto con la aseguradora Chubb, el seguro se encuentra disponible en las más de 21 mil tiendas Oxxo en el país, con principal enfoque en las entidades del norte: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

"El seguro para automóviles de responsabilidad civil para autos con placas mexicanas en Estados Unidos de Chubb contará con cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros, gastos médicos a ocupantes, servicios de asistencia automovilística y de defensa legal que amparan en Estados Unidos, donde el seguro de auto es obligatorio. Los viajeros podrán contratar el seguro por días, semanas, meses o hasta 365 días sin restricción de estancia máxima", explicó.

---No tener seguro de auto en EU podría costarte la visa

De acuerdo con Chubb, la alianza con Oxxo permite ofrecer un seguro integral que proteja a quienes viajan constantemente con su vehículo con placas mexicanas a los Estados Unidos de América.

"Muchos viajeros no saben que conducir sin seguro en Estados Unidos puede tener graves consecuencias. La oferta de seguros de Chubb con Oxxo ayudará a aumentar el acceso a los seguros de automóviles y reducir este riesgo", dijo el director para México de Chubb, Alfonso Vargas.

Conducir sin seguro en Estados Unidos puede exponer a los viajeros a sanciones que van desde multas, suspensión de la licencia de conducir y detención del vehículo en un depósito o corralón e incluso la cancelación de la visa cuando haya daños a terceros no asegurados.

"Nos entusiasma anunciar la colaboración con Chubb para facilitar la compra de seguro para automóviles de responsabilidad civil en nuestras 20 mil tiendas Oxxo en el norte del país. Con acciones como esta, refrendamos el compromiso de mejorar la propuesta de valor para nuestros clientes e impulsamos la inclusión financiera en México", dijo Santiago Rivera, director comercial de servicios de Oxxo.