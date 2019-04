Padecen calvario por fraudes en créditos de casas

Trabajadores de Jalisco alertan sobre un esquema fraudulento de robo de identidad en el Infonavit, pagando créditos a su nombre que jamás solicitaron. El problema es que, a pesar de las denuncias o quejas presentadas, no hay soluciones contundentes por parte de autoridades federales y estatales.

Las víctimas de este delito revelan que desconocidos falsificaron su información y pidieron créditos para adquirir viviendas ante el Infonavit, que alcanzan hasta un millón y medio de pesos. Lo anterior ha provocado una retención mensual en sus salarios de entre nueve mil y 15 mil pesos, equivalentes a más de la mitad de sus sueldos.

Mónica Arellano y Jésica Sandoval, trabajadoras en una empresa de tecnología, explican que se adquirieron, a su nombre, créditos por 1.4 millones y 1.5 millones de pesos para dos viviendas, respectivamente, en Tepic, Nayarit.

En el caso de Arturo Cobo Gómez, aunque levantó una denuncia por el robo de identidad desde abril de 2018, no ha tenido una resolución. Sufrió un fraude por un crédito con valor de un millón por la adquisición de una casa en Tonalá.

Guillermo Llamas indica que falsificaron tanto su identificación del Instituto Nacional Electoral como el sello de la compañía donde labora para obtener una casa de 1.8 millones de pesos en Ensenada, Baja California.

En la actualización del tema, Jesica Sandoval comenta que ya acudió un grupo de afectados al Infonavit "para pedir que conceda una prórroga de tres meses para el cese de descuentos, dado que Fiscalía de Jalisco toma mucho tiempo en avanzar en las investigaciones". El compromiso de la delegación federal es tramitar el recurso, pero habrá "una respuesta a finales de mes".

Mientras investiga, detalla que la Fiscalía también envió un segundo oficio para el cese de descuentos, el 29 de marzo pasado, pero no hubo respuesta de la dependencia federal. "Por eso acudimos todos al Infonavit".

Guillermo Llamas está a la espera de que se asigne fecha con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la prueba de grafoscopía para demostrar que no firmó el crédito. Por su parte, Mónica Arellano subraya que no hay novedades en su caso. "En la Fiscalía no he podido ni ratificar la denuncia: la persona que tenía asignado mi caso cambió y reprogramaron mi cita paran el próximo jueves. Van más de dos meses desde que presenté mi denuncia penal".

Arturo Cobo, otro afectado, añade que ya tiene cita en Ciencias Forenses, pero hasta el 17 de mayo. "El Infonavit y un notario ya me entregaron documentación. También la Fiscalía ya me expidió una carta para que el Infonavit cese los descuentos, pero no hay respuesta".

Ante esta situación, la oficina central del Infonavit minimizó la situación a través de un comunicado oficial. Señaló que en todo el país, desde 2010, sólo se han presentado 130 denuncias por usurpación de identidad en la compra de una hipoteca y mil 519 por el uso indebido de un crédito Mejoravit.