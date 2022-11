¿Pagarás con tarjeta de crédito? No dejes que te cobren de más

A-AA+

El primer minuto del viernes 18 de noviembre empezó El Buen Fin 2022 y como regularmente ocurre una de las formas de pago preferidas son las tarjetas de crédito, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio unos consejos antes de pagar. Para el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, uno de los puntos importantes a considerar es no aceptar plazos de pago de las tarjetas de crédito más largos que la vida del producto a comprar.

Otra recomendación es denunciar ante la Profeco el cobro de comisiones cuando se pague con tarjeta.

"Cobrar comisión por pagar con tarjeta está prohibido. Es un cobro que le hace el banco al establecimiento por usar la terminal bancaria, y no se vale cargarlo al consumidor. Si algún negocio lo hace ¡denúncialo ante Profeco", advirtió Sheffield.

Además, como pasos previos a una compra la Profeco te pide:

Revisar tu capacidad de endeudamiento, porque si decides pagar las compras de El Buen Fin a crédito debes cuidar que las deudas no sobrepasen el 30% de tus ingresos, porque de rebasar ese porcentaje en algún momento puedes perder la capacidad para cubrir las mensualidades del crédito.

También hay que cuidar los plazos de pago y considerar que hay que pagar intereses, comisiones, costos administrativos, entre otros y se puede extender a más de un año el pago de mensualidades.