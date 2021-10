Países de la OCDE acuerdan no financiar proyectos de carbón

Para apoyar las acciones contra el cambio climático, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordaron no financiar proyectos de plantas de generación que funcionen con carbón.

Aunque México es integrante de la OCDE no participa en este acuerdo, en el que sí están Australia, Canadá, los Países de la Unión Europea, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

En el llamado Acuerdo de Créditos Públicos a la Exportación se estableció que no se otorgarán créditos para nuevas plantas que funcionen con carbón.

Tampoco para plantas de carbón que ya operen, a menos que vayan a comprarse equipo de reducción de emisiones contaminantes siempre y cuando no se vaya a extender el tiempo de vida de la planta de generación.

Este acuerdo se firma para sumar esfuerzos contra el cambio climático en el contexto de la próxima reunión de la COP26.