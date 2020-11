Pandemia reduce la demanda de vivienda en renta en México

Los cambios laborales y estudiantiles que trajo la pandemia del Covid-19, ocasionaron una menor demanda de vivienda en renta.

Para empresas dedicadas al desarrollo de vivienda para alquiler como Nomad Living, la búsqueda actualmente está 20% por debajo de los niveles de 2019.

Y en los meses más estrictos de cuarentena, la búsqueda para rentar disminuyó hasta 50%.

Mientras que la renovación de contratos, que antes era de alrededor de 60% de sus inquilinos, ahora es de 55%.

"Previo al Covid, la ocupación que teníamos en nuestros desarrollos era de 95%, post Covid, es de 85% y el punto más bajo fue 83%; vemos una ligera recuperación en octubre, pero son datos muy ligeros que no podemos asegurar que sea una tendencia", comentó Pablo Fonseca, director de Operaciones de Nomad Living.

Durante la Conferencia Anual de la Asociación de Vivienda en Renta (AVER) 2020, Fonseca expuso que esto se debe a que muchas personas regresaron a vivir con sus papás o se mudaron con su pareja; otros están buscando rentas más baratas; se están yendo a las afueras de la ciudad o en el caso de los inquilinos de algunos corporativos todavía tienen restricción de viaje y no pueden trabajar en México.

Por su parte, Pablo Andrade, director de Adquisiciones de Gran Ciudad, comentó que en el desarrollo Nuevo Sur de Monterrey tenía alumnos del Tec de Monterrey como inquilinos, así como empleados expatriados de la parte industrial de Apodaca.

"Se nos fueron los estudiantes porque se regresaron a sus casas y comenzamos a negociar los términos de sus contratos a los que no se les vencían pronto. Los expatriados también se fueron.

"El cliente común, el que trabaja ahí es el más resiliente y la cobranza se ha mantenido muy fuerte", explicó.

Ricardo Amack, líder para México de Greystar, dijo que en Guadalajara, al inicio de la pandemia, las viviendas que tenían arrendadas a clientes corporativos se tuvieron que negociar porque los ejecutivos se regresaron a sus países de origen.

"Estuvimos negociando con varios inquilinos que tenían dificultades para pagar, pero no ha sido un porcentaje muy alto, menos de 10 unidades en un edificio de 230 unidades", detalló.

De acuerdo con los socios de AVER, con todo y la menor demanda de vivienda en renta, este segmento inmobiliario es más fuerte que el de oficinas, comercial y hotelero, los cuales se han visto más afectados por la falta de movilidad de las personas.

En México, una de cada cinco familias renta la vivienda donde habita.

El segmento al que están enfocados estos desarrolladores son del sector medio, parejas sin hijos, solteros, recién casados o roomies, quienes buscan departamentos más chicos.

En cuanto al nuevo diseño de espacios debido a la pandemia, Alfredo Marin, CEO de UrbanHub, comentó que las personas ahora valoran más las terrazas, las azoteas, los espacios al aire libre y un lugar apropiado para trabajar desde casa.

Pero también las áreas comunes se van a modificar en cuanto al número de personas permitidas en el gimnasio, en las áreas de coworking e incluso en los elevadores y oficinas, además de asegurar la calidad del aire acondicionado.