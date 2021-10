Pandora Papers: ¿Qué es un paraíso fiscal?

Ahora que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) destapó el caso Pandora Papers, en el cual están involucradas las inversiones de políticos, funcionarios públicos del gobierno federales y personalidades del mundo empresarial, vuelve a surgir el tema de lo que son los paraísos fiscales que se hicieron famosos con Panamá Paper y Bahama Leaks.

Son lugares o refugios en los que se permite el uso de estructuras jurídicas, fondos o empresas constituidas en países con una baja imposición fiscal, que son conocidas como paraísos fiscales o bien, sociedades offshore.

Se trata de empresas que tienen su domicilio fiscal en países que ofrecen como un atractivo a los inversionistas pagar menos impuestos o nada por mantener su dinero casi en el anonimato en diversos mecanismos diseñados por empresas, instituciones financieras o fondos de inversión.

De acuerdo con estudiosos del tema un paraíso fiscal es un lugar que da refugio a inversionistas para depositar sus bienes, y se caracteriza por la opacidad al mantener oculta la identidad de sus clientes y darle un trato fiscal preferencial.

Offshore o jurisdicciones activas

En sus orígenes fueron utilizados por los que realizaban actividades ilícitas, y después se extendió a inversionistas privados, empresarios, políticos y gente del mundo del espectáculo.

Pero con la globalización cambiaron para ser operaciones conocidas como "offshore" o jurisdicciones activas para el tráfico financiero internacional para la circulación libre de flujos de activos sin rendir cuentas.

En ese sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), junto con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), han enfocado sus esfuerzos por combatir ese tipo de estructuras que utilizan planeaciones fiscales agresivas conocidas como "tax shelter" a través de productos de ingeniería financiera para evadir el correcto pago de los gravámenes.

Por ejemplo, el GAFI, que es el grupo antilavado de dinero al que pertenece México, tiene entre sus recomendaciones que las entidades financieras identifiquen al beneficiario final.

Paraísos fiscales más conocidos

La OCDE, por su parte, ha impulsado el proyecto Beps para evitar que las empresas multinacionales se lleven las utilidades obtenidas en el país que operan, a un paraíso fiscal para pagar menos impuestos y no dejar nada en donde obtuvieron las ganancias.

Algunos lugares considerados como paraísos fiscales son Irlanda, Holanda, las Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, Luxemburgo, Isla Mauricio, Islas Caimán entre otros.

En estos países, está permitido hacer planificaciones para transferir beneficios, y evitar el pago de impuestos.

Si bien existe el debate de que el dinero no tiene nacionalidad, y que cada quien decide dónde invertir su patrimonio, eso no significa que se deje de cumplir en el país de origen con las obligaciones fiscales por los ingresos obtenidos en el ámbito local o internacional de manera lícita.