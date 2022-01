Papel de privados confronta a Bartlett con la IP

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, se enfrascaron en una pelea sobre el papel del sector privado y los efectos de la reforma energética actual.

Mientras que el primero acusó a los empresarios de hacer "fraude" para no pagar la tarifa eléctrica, éstos denunciaron que sin la iniciativa privada simplemente no habría luz en México.

Durante el foro número dos del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, denominado Redes Eléctricas, Generación, el titular de la CFE criticó el sistema de autoabasto de energía en el país, y aseveró que "es francamente un atraco", del que se valen las grandes empresas para evadir impuestos y obtener otros beneficios.

"No quieren pagar, quieren estar en un sistema mafioso, tramposo en donde no pagan y el pueblo sí paga; entonces, no hagamos una reforma constitucional, hagamos una ley: todos se ampararon", dijo.

Explicó que los empresarios se hacen pasar como socios de empresas como Iberdrola pero con participaciones de 0.01%, solamente para obtener los beneficios que esa figura ofrece.

"Todas las grandes empresas están metidas en el autoabasto porque no pagan, porque tienen garantías, en detrimento del sistema eléctrico mexicano. Me preguntan qué falló con la reforma de 2013, que si falló el diseño o la implementación, yo les digo: 'No les falló nada, lo hicieron perfecto'. Todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas, arreglaron todo, hasta no pagar impuestos", insistió.

En respuesta, Abugaber negó que el sector privado no pague la electricidad y añadió que gracias a que pagan CFE tiene utilidades en las subsidiarias de Transmisión y Distribución.

"Sí pagamos. Tan sí pagamos que CFE Transmisión y Distribución tiene utilidades; imagínese las pérdidas que tendría si no pagáramos", expuso.

Agregó que no es correcto decir que no se paga porque la gran cantidad de empresas está bajo el esquema de autoabasto, "el renovable, que es el de porteo de estampilla, sí paga y representa 3% de la generación, no es 100% de la generación. De no hacerlo no tendría CFE utilidades".

Advirtió que la iniciativa presidencial manda una señal contraria a la inversión, la cual se necesita, además de que se requiere cumplir con los tratados internacionales que firmó México. Sin embargo, Bartlett aseguró que si alguien va a los arbitrajes internacionales "tenemos el estudio de que no van a proceder".

Sobre el abasto de luz en México, el líder de los industriales aseguró que "70% del crecimiento de generación fue hecha por el sector privado. Si lo hubiera hecho la CFE no sé si tuviéramos luz en este momento", en tanto que el director general de CFE contestó que "no hay ningún peligro de que no tengamos electricidad... déjennos a nosotros hacer la reforma constitucional y daremos la electricidad que necesita México para el desarrollo".

Añadió que tienen "medio billón de pesos de ingresos y tenemos la capacidad para crear 33 plantas que a están ahorita asignadas. Con la CFE sí va a haber luz, sí va a haber electricidad".

"Desvergonzado mecanismo". Manuel Bartlett aseveró que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca evitar que se concrete un "desvergonzado mecanismo para desaparecer a la CFE", surgido en 2013 con la reforma eléctrica del expresidente Enrique Peña Nieto.

Como parte del despojo, argumentó, las empresas extranjeras han invertido 44 mil millones de dólares en la industria, 11 mil millones con capital propio y el resto proveniente de la banca de desarrollo. Con esos recursos, continuó el funcionario, pretenden apropiarse del sistema eléctrico y de la CFE, que vale 34 veces más de lo que invirtieron.

Al término del foro, que se prolongó durante cuatro horas, José Abugaber pidió moderación en el debate y evitar un linchamiento, así como dejar de buscar quiénes tienen la culpa, "sino quiénes tienen la solución".