Par USD/MXN; el peso se aprecia frente al dólar

El dólar vuelve a abaratarse respecto al peso mexicano, concretamente en estos momentos se cambia por poco más de 21 pesos. Si bien es cierto que a principios de año el dólar rondaba los 19 pesos, debemos tener en cuenta que el peso ha sabido recuperarse de una brusca caída que llevó a tener que desembolsar más de 25 pesos por cada dólar comprado y que la tendencia es buena a pesar de los indicadores que muestran una caída generalizada de los indicadores económicos más importantes como el déficit o los datos del paro. Es decir, la moneda parece estar recuperándose a pesar de lo que todos los indicadores podrían sugerir.

El euro no da tregua al dólar

Al contrario de lo que ocurre con nuestra moneda con respecto a la divisa estadounidense, el dólar no consigue revertir las tornas con respecto a su gran rival, la moneda de gran parte de la Unión Europea.

Y es que ya llevamos varias semanas en las que el euro no baja de 1,17 dólares, y de hecho, en el momento de escribir este artículo el euro cuesta 1,18 dólares. ¿Por qué está ocurriendo esto si las medidas frente a la crisis parecen ser a grandes rasgos bastante similares? Quizás las razones se encuentren más allá de la política de sus respectivos bancos centrales y estén en parte detrás de la mala situación del dólar con respecto a su homóloga europea las tensiones raciales, la guerra comercial USA-China y la cercanía de las elecciones.

En cualquier caso, es muy pronto para pensar que el dólar ha mordido el polvo de forma definitiva y algunos analistas consideran que "el dólar barato" que llevamos viendo desde hace unos meses se está convirtiendo en un activo atractivo para invertir, puede que no lo sea tanto para un mexicano, pero quizás sí para un ciudadano argentino que ve como su divisa no deja de perder valor frente al dólar. Para ellos, a pesar de los impuestos añadidos, comprar dólares significa a la vez creación de reserva de valor e inversión atractiva.

Comprar dólares, euros, yuanes o cualquier otra divisa no es la única forma de participar del mercado del Forex, ya que a través del trading online de Forex es posible operar con los movimientos de los precios de las divisas al alza o a la baja ya que no se compran. El trading online de Forex por supuesto tiene sus propias peculiaridades, sus riesgos y sus beneficios, y requiere del inversor -en la jerga se les llama traders- de una implicación extra, ya que parece necesario estar al día más si cabe de todo lo relacionado con las divisas por la propia naturaleza de las operaciones en el trading online -que ya de primeras suelen ser a corto plazo- y eso se consigue a través de lo que llamamos análisis técnicos y fundamentales.

La importancia del análisis técnico en el trading

Si finalmente nos hemos decantado por el trading de Forex es importante consultar artículos como los que se ofrecen por ejemplo en el apartado de análisis técnico de FBS - bróker de trading online- o websites especializadas de información financiera para hacerse una idea lo más aproximada posible, no solo de cómo es la situación actual del par con el que se opera, sino también de hacia dónde apunta su cotización, esta información en ningún caso constituye consejos de inversión, pero sí puede ayudar a decidir cuál creemos que va a ser la tendencia del par a la hora de abrir una nueva posición o cerrar una ya abierta para maximizar ganancias o minimizar pérdidas, sin olvidar que las tendencias sufren correcciones al alza o a la baja durante las sesiones de trading, con lo que una correcta previsión de la tendencia no tiene por qué ser garantía de éxito si una corrección momentánea a la contra sacara al trader de sus posiciones. Por supuesto habrá que acompañar el análisis técnico de un análisis fundamental con el seguimiento de las noticias financieras, políticas etc. que afecten al activo.

Los traders deben ser conscientes en todo momento del riesgo en el que está su capital depositado y que si operan con un bróker que de manera garantizada impida que el depósito de sus traders minoristas termine por debajo de cero como resultado de sus operaciones fallidas sólo estarán arriesgando el capital que deseen, si por el contrario el bróker no protege frente a saldos negativos puede que los traders incurran en onerosas deudas. Este riesgo viene dado sobre todo por la volatilidad del Forex y por el apalancamiento, que multiplica el valor del depósito del trader aumentando así su exposición al mercado a través de crédito facilitado por el bróker, utilizando de esta manera el trader menos recursos propios pero cuyos resultados por el total de la operación soportará su depósito, a esto se debe que las pérdidas puedan ser muy sustanciales o superiores a este.

Así que ya saben, estudio, práctica y operar en una plataforma fiable y bien regulada son tres de los grandes aliados del trader, no escatimen en ninguno de estos puntos y por supuesto analicen también el mercado en el que operan -el del Forex es muy volátil y por esto mismo más arriesgado, además de que cada par se comporta de manera distinta- y el momento actual de los mercados financieros, cuyos riesgos pueden ser más altos debido a la volatilidad reinante a consecuencia de la incierta perspectiva futura que nos ha traído la pandemia.