¿Para generar recibo de nómina se necesita código postal de empleado?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Si bien la emisión del complemento de los recibos de nómina bajo las nuevas reglas de facturación electrónica será obligatoria a partir de abril del 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que los patrones tienen tres opciones para generarlos.

Pero primero destacó algo que se debe tomar en cuenta que es muy importante para no tener errores: para emitir el comprobante de pago de nómina se debe incorporar el código postal del trabajador al momento de generarlo.

Lo anterior porque es un requisito obligatorio.

Como se recordará el código postal del domicilio fiscal del empleado debe coincidir con el que tiene el SAT, es decir como aparece en la Constancia de Situación Fiscal del trabajador.

Si tiene el domicilio de la empresa no procederá, y entonces el empleado tendrá que actualizar su domicilio con código postal ante el SAT para el correcto llenado de su comprobante de nómina.

De lo contrario el nuevo recibo de pago bajo la versión 4.0 será rechazado y no tendrá validez fiscal, y el patrón no podrá deducir ese gasto en su declaración de impuestos.

Por eso, el SAT abrió el mini sitio en su portal "Nómina", nueva vigencia del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) de nómina para aclarar dudas.

El SAT señaló que los patrones cuentan con tres opciones para poder generar la factura de nómina.

La primera está dirigida a personas físicas: En el portal del órgano recaudador buscar la opción Mis Cuentas; para acceder se necesita tener Contraseña.

Hay una aplicación gratuita que pueden utilizar en el portal del SAT las personas físicas con la firma electrónica y el certificado de sello digital, y para empresas sólo con el certificado de sello digital.

Otra alternativa es que tanto las personas físicas como las empresas pueden recurrir a los servicios de algún proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por internet.

Para ambos casos se requiere tener el certificado de sello digital que es el que sirve para sellar o firmar la cadena original de la factura de nómina para garantizar su autenticidad y unicidad.