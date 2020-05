Para mitigar caída económica, se requiere un apoyo del 7% del PIB: especialistas

Se requiere un conjunto de medidas de política fiscal y monetaria equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) y no una aspirina del 3.3%, para poder mitigar la caída y velocidad de la actividad económica que perdería hasta 100 mil millones de dólares este año por menor consumo privado e inversión, alertaron especialistas.

De no responder a tiempo, es muy probable que el presidente en turno enfrentará consecuencias políticas en las elecciones intermedias y una caída en los índices de popularidad, señalaron.

En tanto que los gobiernos estatales más golpeados por la pandemia como Jalisco, Baja California, Chihuahua, Baja California Sur y Tamaulipas además de la Ciudad de México, sortearán una fuerte crisis política, y que son la mayoría los que están pidiendo un nuevo pacto fiscal, se nota que no tienen los instrumentos para enfrentar la emergencia sanitaria.

Durante la conferencia virtual "Panorama Económico y Político de México 2020", organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidieron en advertir que la clase política debe evitar cometer los mismos errores del pasado en la época de López Portillo y Miguel de la Madrid cuando no había democracia.

El profesor del CIDE, Raúl Feliz, matizó que si bien se han dado algunas acciones y programas de apoyo a los sectores afectados por parte del gobierno federal y el Banco de México (Banxico) resultarán insuficientes para el tamaño del golpe recesivo.

"Es desafortunado que ante una desaparición de 100 mil millones de dólares de demanda por la caída de inversión y el consumo, el gobierno esté inyectando sólo 5 mil millones de dólares; realmente es algo, es una pequeña aspirina por este tremendo dolor que ha causado el coronavirus", alertó.

Dijo que al paquete de medidas del Banxico equivalente a 3.3% del PIB, es necesario todavía un estímulo fiscal por parte de la secretaría de Hacienda de entre 3% y 4% para completar uno del 7% que nos permitiría salir adelante.

"Falta una respuesta que podría mitigar la velocidad y la caída y permitir que la recuperación sea mucho más vigorosa y más rápida de lo que estamos proyectando", estableció.