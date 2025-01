Participación de economía informal alcanza 24.8% del PIB

En 2023, la economía informal participó con 24.8% del Producto Interno Bruto nacional en valores corrientes. En 2021, la participación fue de 24.4%, lo que representó un aumento de 0.4 puntos porcentuales para alcanzar la tasa más alta desde 2013 cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) inició su registro.

Del total, el Sector Informal -que se compone de las unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar-, contribuyó al PIB con 13.8%; mientras que Otras Modalidades de la Informalidad, con 11.0%.

La informalidad laboral contempla a aquellos trabajadores cuyo empleo no les proporciona un vínculo laboral reconocido ni les garantiza el cumplimiento de sus derechos laborales, los cuales incluyen el acceso a una pensión para la vejez, acceso a servicios de salud, el cumplimiento de una jornada laboral, liquidación y vacaciones por ley, entre otras prestaciones.

Además de estar asociada con trabajos de menores ingresos, la informalidad está ligada con los niveles de pobreza laboral observados en cada región. Por ejemplo, estados como Oaxaca y Guerrero no solo tienen de los niveles más altos de pobreza laboral en el país, sino que también tienen las proporciones más elevadas de trabajadores en informalidad laboral.

-----Sector informal crece 0.5 puntos en su tasa de participación

El Sector Informal creció 0.5 puntos en su tasa de participación y las Otras Modalidades de la Informalidad aumentaron 0.1 puntos. Este último segmento comprende los ingresos monetarios generados por los trabajadores en la agricultura (incluida la de subsistencia), el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que, aunque ligadas a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor sin la debida protección legal para las relaciones laborales.

En 2023, de la contribución del PIB informal (24.8%), la población ocupada en condiciones de informalidad generó 55.0%. El sector formal aportó 75.2% del PIB y de este porcentaje, 45.0% provino de la población ocupada formal.

En otras palabras, por cada 100 pesos del PIB del país, las y los ocupados formales generaron 75 pesos y quienes están en la informalidad, 25 pesos.

La economía informal tuvo efectos en la distribución de las participaciones sectoriales de 2022 a 2023. El comercio al por menor aumentó su participación de 28.6% a 28.8%; construcción, de 14.6% a 14.7%; el sector agropecuario, de 11.4% a 11.6%, y otros servicios, excepto actividades gubernamentales, de 5.8% a 6.1%.

Por otra parte, industrias manufactureras disminuyó de 13.8% a 13.6% y el comercio al por mayor disminuyó de 7.3% a 7.1%.