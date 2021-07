Particulares buscan ganar a gobierno registro de marca "Gas Bienestar"

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará la creación de "Gas Bienestar" para la distribución de cilindros de gas LP, Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) los derechos de marca de este nombre, así como otros nombres similares como "Gas para el Bienestar" y "Gas del Bienestar".

En nueve solicitudes hechas por Pemex el pasado 9 de julio -dos días después del anuncio presidencial -se pide al organismo la entrega de esta marca para comercializar el almacenamiento, transporte y distribución de gas LP.

Por estas nueve solicitudes, la empresa productiva del Estado mexicano pagó 25 mil 323.93 pesos.

Sin embargo, hay otros dos particulares que buscan también ser dueños de esta marca.

Se trata de Carlos Malloy Sánchez, y de Rodolfo Lau Siemers, quienes entre el 8 y 12 de julio entregaron sus solicitudes al IMPI.

Se prevé que, en tres meses, tras analizar las solicitudes, el Instituto tome una decisión.

La mañana de este viernes, el presidente López Obrador aseguró que Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, le informó que ya se tenía registrado la marca "Gas Bienestar" y que ya se le presentó el logotipo de la próxima empresa pública.

"Había dos o tres posibles nombres: 'Gas para el Bienestar', 'Gas Bienestar' y 'Gas con Bienestar', pero va a ser 'Gas Bienestar'. Ya me presentó hasta el diseño, el logo", reveló.

El pasado 7 de julio, en su conferencia mañanera, y ante el incremento en los precios de Gas LP, el presidente López Obrador anunció que Pemex iniciaría con la creación de la empresa "Gas Bienestar" que distribuirá cilindros con el combustible a precios justos en las colonias del país para abrir la competencia en el sector.

"Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas, a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos en las colonias populares".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reconoció que en el precio del gas no ha podido cumplir su compromiso de que no aumente porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de ganancias muy altos.

Por ello dijo, tomó la decisión de crear una empresa que va a depender de Pemex, que se hará cargo de la distribución y no se le quitará el derecho a los distribuidores particulares de gas ya establecidos.

Este viernes, en Palacio Nacional, el presidente informó que ya se cuentan con los terrenos para las centrales de distribución en la Ciudad de México de "Gas Bienestar", además de los cilindros y los camiones repartidores y adelantó que la distribución de esos cilindros iniciará en dos meses en la capital del país y algunos municipios del Estado de México.