Pasajeros de Interjet reclaman reembolso

Además de las deudas en impuestos y combustible, Interjet le debe 2 millones 617 mil pesos a 188 pasajeros quienes iniciaron una queja colectiva contra la línea por la cancelación de vuelos y otorgar vouchers electrónicos, sin su consentimiento, para rutas que ya no cubría.

Estos pasajeros también exigen el reembolso del cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de los boletos, pues se cobra por el uso del aeropuerto; pero al cancelarse los vuelos, no usaron esa infraestructura.

Maximilan Mourck, cofundador de Tech Check y quien encabeza la queja, explicó que Interjet incurrió en malas prácticas al vender boletos para luego cancelar vuelos y emitir vouchers, sin consentimiento de los pasajeros, para rutas que ya no operaban.

Mourck considera que al pagar por un servicio no otorgado, los pasajeros afectados le dieron un crédito sin interés a Interjet, pues la aerolínea pudo disponer del dinero sin dar ningún servicio.

"La empresa, que desde hace meses no se puede financiar en los mercados, se toma el derecho de jinetear el dinero de los pasajeros afectados", indicó.

En el caso de Aeroméxico, la aerolínea también otorga vouchers cuando se cancela un vuelo o da la opción del reembolso, pero esto puede tardar un año.

"Es, te regalo un crédito sin interés por 12 meses. La empresa también está en una situación financiera muy complicada", comentó Mourck.

Los 188 pasajeros afectados están en espera de que la Profeco se pronuncie sobre si los vouchers son válidos y los ayude a lograr una conciliación.

Del reembolso de la TUA, los grupos aeroportuarios son los que deben devolverle ese dinero a los afectados de Interjet.

Tan sólo de marzo a agosto de 2020, Interjet le dio 62 millones 617 mil pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por concepto de TUA. Sin embargo, los pasajeros afectados aún no conocen el procedimiento o la autoridad a la que deben ir para que les reembolsen la TUA.

Mourck dijo que en la Unión Europea, desde marzo de 2020, se obligó a todas las líneas de ese continente a ofrecer un reembolso por los vuelos cancelados, pero en México las autoridades no fijan una postura clara.