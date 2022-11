PEF que no es coherente con realidad, empobrece a población: Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 empobrece a los mexicanos si no se destina el gasto considerando la realidad del país, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Expuso que el gasto en seguridad, salud, educación, entre otros rubros no impulsa el desarrollo ni el crecimiento económico, por lo que pidió a los diputados enmendar la propuesta presupuestal para el próximo año.

"El Presupuesto de Egresos para 2023, por lo tanto, genera más dudas que certezas, no atiende debidamente las prioridades que tenemos como sociedad en materia de salud, alimentación, seguridad y educación; y no solo eso, vulnera la vigencia de nuestra democracia y del Estado de Derecho. Un grave riesgo que advertimos es el de tener que enfrentar más deuda sin que esta se traduzca en inversión productiva", dijo Coparmex.

Por ejemplo, "el gasto en seguridad, por lo tanto, refleja una profunda disparidad y descuido de los recursos para policías locales; el más claro ejemplo es que sólo 0.4 % del presupuesto que se va a estados y municipios, es para seguridad", mientras que la gran mayoría privilegia instancias militares.

En materia educativa no se toma en cuenta que debe revertir el rezago que se generó por la pandemia. "Preocupa que para 2023 no haya recursos específicos destinados a resarcir los rezagos de la pandemia en educación básica.

---Pide recursos suficientes para educación y salud

"En ese sentido, desde Coparmex hacemos un llamado para que se otorguen recursos a la Secretaría de Educación para que lleve a cabo un diagnóstico sólido sobre los rezagos generados a raíz de la pandemia y para que implemente una política pública concreta para revertirlos".

En cuanto a los recursos a salud, a pesar de que aumenta el gasto 4 % con respecto al año anterior hay "reducciones en el presupuesto a programas destinados a la población sin seguridad social. Esto es relevante ya que 15 millones de mexicanos quedaron desprotegidos y sin acceso a los servicios de salud tras la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI...por lo tanto, es un hecho que más mexicanos en 2023 se quedarán sin posibilidad de ser atendidos debidamente".

Además de que "el presupuesto destinado a medicamentos gratuitos solo aumentará en 0.6 %. Mientras que los programas de prevención del IMSS tendrán una reducción del 10 %, y los de la Secretaría de Salud tendrán aumentos mínimos. La pandemia exhibió las carencias de nuestro sistema de salud, por lo que exigimos recursos suficientes para un sistema de salud que permita atender las necesidades preventivas y de atención para toda la población".

En tanto que los recursos en inversión, que fomentan el crecimiento y desarrollo, tienen como principal destino el Tren Maya, mientras que la infraestructura para salud 3 % y a educación 2 %.

Además de que se "asfixia" a los organismos autónomos, al quitarles 6 mil 300 millones de pesos, a pesar de que "son esenciales para el buen funcionamiento de nuestra sociedad y el fortalecimiento de nuestra democracia.

Recursos suficientes permiten que cumplan con su misión. Es importante aclarar que los recursos destinados a los organismos autónomos sólo representan el 2 % del gasto total".