Pega a gobiernos subsidio a gasolinas
Dejaron de recibir poco más de 2 mil millones de pesos por estímulo fiscal
CIUDAD DE MÉXICO.- El menor monto cobrado a consumidores de combustibles por concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), con el fin de suavizar el alza de precios de los energéticos generada por el conflicto en Medio Oriente, pegó a las participaciones federales que reciben los gobiernos estatales y municipales.
Así, en el primer trimestre de 2026 dejaron de recibir poco más de 2 mil millones de pesos por el estímulo fiscal que aplicó el gobierno federal a partir de marzo.
Parte de los ingresos del IEPS a gasolinas integran la bolsa de recursos que reciben los gobiernos subnacionales vía las participaciones federales, que son de libre disposición, pues, a diferencia de las aportaciones, no van etiquetadas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía programado distribuir 9 mil 981 millones de pesos a las entidades de lo recaudado a través del IEPS a gasolinas entre enero y marzo pasados, pero sólo entregó 7 mil 931 millones, según el Informe de las Finanzas y la Deuda Pública.
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Tampoco se logró la meta que tenía Hacienda de distribuir a los estados 6 mil 418 millones de pesos en el primer trimestre del año por recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).
De lo programado, solamente recibieron 4 mil 934 millones de pesos, mil 484 millones menos.
En suma, las aportaciones federales que recibieron los estados se vieron afectadas en el arranque de 2026. Entre enero y marzo sumaron un total de 369 mil 916 millones de pesos, frente a 368 mil 739 millones que se habían estimado.
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