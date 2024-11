Pemex ahora solo pagará un derecho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que, tras la aprobación de la reforma Energética, Pemex cambiará su esquema fiscal ya que ahora solo pagará un derecho, "Derecho petrolero para el bienestar".

"Cuando le hicieron la empresa productiva, el Estado de todas maneras le quitaba prácticamente todo el recurso que generaba. Hay varios derechos que se pagan ahora, derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. (...) estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba entraba al erario de distintas maneras".

En ese sentido, Sheinbaum Pardo indicó que ahora Pemex va a pagar un solo derecho, "muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho petrolero para el bienestar".

"Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera es para mantenerse sana y seguir produciendo en los distintos esquemas productivos que tiene, producción de petróleo, refinación, petroquímica, etcétera, gas. Entonces va a pagar un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama derecho petrolero para el bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Y en el caso del gas, porque cuesta más sacar el gas, solo es de 11.63%".

La Mandataria federal destacó que lo anterior va a permitir capitalizar a Pemex "todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo, de manera transparente, entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la tesorería, para que se pueda utilizar para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos".

-No se descarta renegociación: Sheinbaum

La Presidenta señaló que no se descarta un plan para refinanciar la deuda de Pemex, al ser cuestionada en la conferencia de este martes.

"No, no se descarta. Eso es parte del trabajo permanente de Secretaría de Hacienda con Pemex y se escogen las mejores condiciones tanto para la empresa como para el país. Eso es parte, digamos, del trabajo permanente", dijo.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que el fortalecimiento de su eficiencia será transparente, y aseguró que para los trabajadores se conservan todos los derechos laborales y "eso no se toca para que no haya ninguna mala interpretación".

Pemex anuncia plan de austeridad

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, anunció un plan de austeridad republicana y "la reintegración en una sola empresa", además aseguró que se bajará la deuda.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 13 de noviembre en Palacio Nacional, Rodríguez Padilla mencionó que se seguirá fortaleciendo Pemex como empresa estratégica del Estado, "como expresión de la soberanía, como pilar de la seguridad energética, principal instrumento de la política petrolera".

"Vamos a ser la pieza clave de la independencia energética del país, como ha sido siempre, palanca de desarrollo, instrumento indispensable para mantener precios accesibles en beneficio de los mexicanos y las mexicanas", dijo.

El director de Pemex y la reintegración en una sola empresa contempla ahorro de 50 mil millones de pesos mediante la eliminación de gastos redundantes y compactación de costos; incremento de la productividad; reducción de empresas filiales; e incremento de la eficiencia operativa para alcanzar niveles como una de las mejores petroleras del mundo.

"Vamos a reintegrar a Pemex en un solo Pemex, actualmente tiene subsidiarias. Los vamos a juntar, vamos a tener ahorros muy importantes con la fusión y vamos a tener una empresa más ligera, una empresa más robusta, una empresa más resiliente, pero al mismo tiempo también más sustentable", destacó.

Indicó que la simplificación administrativa traerá recursos para la inversión, pago de deudas y cobertura de necesidades operativas.

"Vamos a continuar con la reducción del endeudamiento, ahorita tenemos una deuda de 99 mil millones de dólares, una deuda financiera, la vamos a seguir bajando", dijo el director de Pemex al destacar el esfuerzo del sexenio pasado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Vamos a tener disciplina y transparencia financiera, además de utilizar el recurso público con mucha responsabilidad, aseguró.

Rodríguez mencionó objetivos como la producción de 1.8 millones de barriles por día, entre otros en materia de producción, refinación, logística y distribución.

Mencionó otras acciones como el fortalecimiento de la petroquímica nacional, el incremento de la producción de fertilizantes y el desarrollo de proyectos mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.