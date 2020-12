"Pemex no ha tenido el éxito que debía"

El presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana Tijerina (Morena), plantea que faltan a Pemex "orden, transparencia y echar mano de capital privado mexicano y extranjero para acelerar las cosas", entre ellas retomar la abandonada petroquímica, rama en la que está el futuro de la industria petrolera.

Guadiana Tijerina señala que la renta petrolera que Pemex ha generado en lo que va del siglo, menos la deuda de la empresa productiva del Estado, representa unos 600 mil millones de dólares que han sido destinados en proyectos en beneficio del país, como pueden ser obras de infraestructura, programas sociales y salud, entre otros.

Petróleos Mexicanos en los dos años de gobierno federal de Morena, "no ha tenido el éxito que se tenía que haber dado, porque seguimos con el mismo millón 700 mil barriles diarios de producción, han fallado las cosas y pudieron haber mejorado, si permiten la entrada de capital mexicano privado y extranjero, no como entraba antes, sino con orden, sin corrupción".

También se requiere reducir la enorme carga fiscal que pesa sobre la petrolera y que se adopte una que se asemeje a la de cualquier empresa de esa industria, dice Guadiana Tijerina en entrevista en el Senado, por lo que ha presentado una iniciativa de reformas a las leyes sobre Hidrocarburos y de Pemex.

¿Cómo se explica que se dirigen recursos a Pemex cuando se quitan de otras partes para la salud?

—Eso dice gente enemiga del progreso de la izquierda y de Pemex, como muchos hubo que querían acabar con Pemex y CFE. Del Presupuesto de Egresos 2020, se asignaron 68 mil millones de pesos para apoyo a Pemex, y el 30 de septiembre, que es el último reporte del tercer trimestre (falta octubre a diciembre), Pemex había ejercido 46 mil millones de pesos.

En esa misma fecha, Pemex aportó de renta petrolera a las mismas arcas federales, 438 mil millones de pesos. Si se restan los 46 mil millones, hay un resultado a favor que destina el gobierno federal a diferentes rubros entre los cuales seguramente está la salud, infraestructura y apoyos sociales.

No es que a Pemex se le está apoyando. El problema es que el aporte de la renta petrolera está definido antes del pago de impuestos y de intereses, y gente que no quiere ver las cosas como son en la realidad habla de que le están aportando 60 y tantos mil millones a la salud.

El hecho es que Pemex aportó más, y se ha destinado para la salud y muchas cosas.

¿Hay forma de aliviar de manera fiscal a Pemex?

—En la última sesión física en el Senado presenté una iniciativa de reforma que es un cambio de régimen fiscal, y se equiparen las condiciones de Pemex y de los particulares, que en 2014 [con la reforma energética] dejaron el pago del derecho de utilidad compartida (DUA) sólo a Petróleos Mexicanos y los particulares no lo pagan cuando el gas no asociado se utiliza para aumentar el flujo de crudo en la producción de un mismo pozo.

En la iniciativa de reformas hay modificaciones mayores que ojalá se pudiera hacer para que aparezcan los números reales de Pemex.

¿Pemex ha sido una carga?

—De 2000 a 2016, la producción de crudo es la mayor que se ha realizado en la historia del país, desde el primer pozo de Ébano, San Luis Potosí. Hubo los mejores precios internacionales del petróleo que subió hasta más de 100 dólares, pero el promedio fue de 60 dólares a 70 dólares. Fue la mejor época de Cantarell, que fue la de Fox y Calderón, con la mayor de sus producciones del campo, el que más ha generado petróleo y dinero al país.

El costo de extracción andaba entre tres, cuatro dólares.

La renta petrolera se obtiene de la diferencia del costo de extracción y el precio de venta, ese dinero tiene que enviarlo Pemex a la Secretaría de Hacienda. De esos años, Pemex aportó de renta petrolera más de 700 mil millones de dólares. ¿Cuánto debe Pemex actualmente? 106 mil millones de dólares, 107 mil millones de dólares. Tenemos 600 mil millones de dólares de beneficio para el país que si los bien gastaron, los invirtieron en infraestructura aparte y otros se los robaron, pero entró dinero.

¿Las pérdidas de Pemex?

—No es cierto. La pérdida está porque se paga la renta petrolera y luego tiene que andar pidiendo prestado Pemex para pagar impuestos u operatividad. Esa es la realidad de Pemex.

¿Pemex es barril sin fondo?

—Ahí están los números, no es invento. Ahí está la información. Si digo una mentira que me lo digan los detractores. Claro que se puede mejorar y que sobra mucha gente también, que no hace nada, pues sí, por ejemplo, hay gente que trabaja y produce mucho en Pemex. Esa es la realidad. Podemos mejorar todavía la eficiencia de Petróleos Mexicanos en diferentes rubros, sobre todo en Pemex Exploración y Producción, así como la dirección de Pemex Transformación.

¿En dos años hay diferencia, hay eficacia?

—No. No se ha tenido el éxito que se tenía, porque seguimos con los mismos millón 700 mil barriles diarios. Han fallado las cosas, como se los hice ver. Ahí creo que pudieron haber mejorado las cosas, pero sí permiten la entrada, no como entraba el capital antes mexicano privado y extranjero, sino con orden, sin corrupción. Eso y con mayor efectividad hubiéramos metido más dinero para producir y hubiéramos aumentado la producción.

¿Debe ser puertas abiertas?

—Puertas abiertas a la inversión con orden y equilibrando el beneficio estatal, con el beneficio de la iniciativa privada. La empresa privada está para ganar dinero, pero no para arrollar como capital avasallador y que vengan y se lleven todo.

-¿Hay confianza del inversionista en México?

—Sí, definitivamente. La compañía egipcia Cheiron, que está trabajando con Pemex, es una de las asociaciones muy beneficiosas para el país, para Pemex y las gentes están trabajando a gusto y van a invertir más.

Un caso, pero...?

—Está British Petroleum, ahí está el campo Samaria, donde está una empresa estadounidense y Pemex y se están poniendo de acuerdo en quien va a ser el operador, si es el extranjero o Pemex, de un proyecto en aguas profundas, una reserva grande, la primera en aguas profundas, donde tiene Pemex la mitad y la otra mitad la tiene el extranjero.

¿Qué le falta a Pemex para dar buenos resultados?

—Yo pienso que se necesita mayor inversión en tierra como en aguas someras y profundas. Orden, transparencia y echar mano de capital privado mexicano y extranjero para acelerar las cosas, y retomar en Pemex Transformación industrial, la petroquímica que dejaron abandonada en años pasados y que es donde reditúa.

¿En productos?

—La redituabilidad de la utilización del petróleo en petroquímica es de 300% más que producir combustible y cada vez va a ser más la diferencia, porque los combustibles van a ir bajando de precio, pues ahora se van a utilizar más los automóviles eléctricos. Por eso en Pemex Transformación tiene que meterle ganas.