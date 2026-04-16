Pemex separa a tres funcionarios por derrame en Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Durante una conferencia llevada a cabo este jueves 16 de abril, en la que participan diferentes dependencias, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que mientras concluyen las investigaciones sobre el derrame que ocurrió en el Golfo de México, algunas personas serán separadas de sus cargos.

Acciones de la autoridad

Según Rodríguez Padilla, los cargos removidos fueron: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder de derrames y residuos.

Detalles confirmados

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Estas separaciones forman parte de las medidas adoptadas por Pemex para garantizar la transparencia y el correcto manejo del incidente ambiental en el Golfo de México.