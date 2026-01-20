Peso mexicano se fortalece en proyecciones económicas 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Las expectativas para el peso mexicano se fortalecieron al inicio de 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas Citi México. El consenso de analistas ajustó a la baja su previsión para el tipo de cambio al cierre de 2026, al ubicarlo en 18.75 pesos por dólar, desde las 19 unidades estimadas en la encuesta previa.

Para el cierre de 2027, la expectativa también mejoró, al pasar a 19.07 pesos por dólar, frente a 19.50 previstos hace quince días. Las estimaciones para el tipo de cambio muestran un rango amplio, que va de 17.10 a 20.30 pesos por dólar para 2026.

En materia de política monetaria, el consenso mantiene la expectativa de que el próximo movimiento del Banco de México será un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia, con mayor concentración de opiniones hacia la reunión de mayo.

De los 35 participantes, 18 anticipan que el ajuste ocurrirá en ese mes, frente a 13 que lo esperaban en la encuesta anterior. La mediana de la tasa de política monetaria para el cierre de 2026 se mantuvo sin cambios en 6.50%, con un rango de estimaciones entre 6% y 7%. Para el cierre de 2027, la expectativa mediana también se ubicó en 6.50%, con el mismo intervalo de proyecciones.

En el frente inflacionario, los analistas prevén que la inflación de corto plazo se mantenga presionada. Para la primera quincena de enero, el consenso estima una inflación general de 0.40% y una subyacente de 0.47%. Para el mes completo de enero, se proyecta una inflación general de 0.51% mensual, equivalente a una tasa anual de 3.92%, por encima del 3.69% anual registrado en diciembre. En el caso de la inflación subyacente, la expectativa para enero se elevó a 0.57% mensual, o 4.49% anual, superior tanto al dato del mes previo como a la estimación de la encuesta anterior.

A pesar de este repunte en el corto plazo, las expectativas de inflación para el cierre de los próximos años permanecen estables. Para el cierre de 2026, la mediana de la inflación general y subyacente se mantuvo en 4.0%. Para 2027, ambas se ubicaron en 3.70%, prácticamente sin cambios respecto a la encuesta previa. Asimismo, la expectativa para la inflación anual promedio en el periodo 2028–2032 se mantuvo en 3.70%.

En cuanto a la actividad económica, los pronósticos de crecimiento del PIB se mantuvieron sin cambios. El consenso sigue anticipando una expansión de 0.4% en 2025. Para 2026, la mediana de crecimiento se sostuvo en 1.3%, con estimaciones que oscilan entre 0.4% y 1.8%. Para 2027, los analistas esperan un crecimiento de 1.8%, en línea con la encuesta anterior.