Peso mexicano ya le perdió el miedo a la libre flotación: IIF

A-AA+

México ya no le tiene miedo a la libre flotación del tipo de cambio, de ahí que ha podido sortear la mayor volatilidad provocada por el alza de las tasas de interés en Estados Unidos en medio de la inflación más alta de los últimos años, reconoció el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) por sus siglas en inglés).

Gracias a su régimen cambiario sin la intervención de las autoridades financieras, el peso mexicano se ha mantenido relativamente estable, respaldado por políticas estrictas, destacó en un reporte que dio a conocer este lunes.

Afirmó que es una de las principales economías latinoamericanas, que ya le perdió el "miedo a flotar", mientras que otras no pueden hacerlo por estar muy dolarizadas.

Por esa razón, México junto con Colombia, Chile y Brasil han tolerado más volatilidad de sus monedas para enfrentar la subida de las tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos, señaló.

Si bien Perú, en donde el tipo de cambio por lo general se controla estrictamente debido a la dolarización, ha permitido recientemente una mayor flexibilidad del tipo de cambio para enfrentar múltiples choques, mencionó.

De acuerdo con el IIF, esto debería ayudar a mitigar los efectos negativos de las restricciones de la política monetaria en EU sobre la balanza de pagos y la actividad económica.

Estableció que si bien la flexibilidad del tipo de cambio ahora es parte del conjunto de herramientas en la mayoría de los principales países de la región, la historia es diferente en lugares donde la dolarización financiera todavía es significativa.

Argentina, Ecuador y países de América Central y el Caribe son más vulnerables, advirtió, porque podrían debilitar aún más sus cuentas externas.

Refirió que los regímenes de metas de inflación bien establecidos en la mayoría de los principales países de América Latina, han permitido una flexibilidad sustancial del tipo de cambio para resistir los vientos globales en contra.

No obstante el aumento de los precios al consumidor, en general, los bancos centrales de los principales países latinoamericanos con metas de inflación han permitido que el tipo de cambio nominal fluctúe para absorber el impacto del endurecimiento de la política monetaria estadounidense, la volatilidad en la cotización de las materias primas y los factores internos, ponderó.

Los esquemas fiscales basados en reglas y el acceso a la liquidez en dólares, junto con los regímenes de libre flotación, han contribuido a acomodar la depreciación de la moneda, y ayudando a contener las expectativas de inflación en el contexto de una presión de precios generalizada.