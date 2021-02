Petróleo mexicano sube a 59.80 dólares, su mayor precio en 17 meses

El petróleo mexicano cotizó este miércoles en su mejor nivel de los últimos 17 meses, impulsado por las fuertes heladas que alcanzaron el sur de Estados Unidos y en particular a Texas, lo que ha reducido la producción del hidrocarburo.

La tarde de este miércoles, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que vendió la mezcla mexicana de petróleo en 59.80 dólares por barril y significó su mayor precio desde el 26 de septiembre de 2019, cuando se intercambió en más de 60 unidades y todavía no se confirmaba ningún caso de Covid-19 en el mundo.

En lo que va del año, el hidrocarburo nacional ha subido un cuarto de su valor, pues acumula una ganancia de 26.8% o 12.64 dólares.

Desde el pasado 24 de noviembre, la mezcla mexicana cotiza en más de 42.1 dólares por barril, precio que fue utilizado por el gobierno federal como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021.

Los 59.80 dólares que Pemex cobró este miércoles por el petróleo nacional equivalen a mil 209 pesos por barril o también 7.61 pesos por litro producido, considerando que cada barril almacena 159 litros y tomando en cuenta el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México.

Este miércoles, el petróleo estadounidense, conocido como WTI, aumentó 1.8% o 1.09 dólares y finalizó en 61.14 dólares, su mayor cotización desde enero del año pasado.

El crudo del Mar del Norte, referencia en Europa y conocido como Brent, subió 1.6% o 99 centavos de dólar para cerrar en 64.34 unidades, muestran cifras de la agencia Bloomberg.

Las recientes ganancias de los petroprecios son resultado de las fuertes heladas que han alcanzado el sur de Estados Unidos y en particular a Texas, lo que ha reducido la producción petrolera en cerca de 3.5 millones de barriles diarios o alrededor de un tercio de la producción de la Unión Americana, explica Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

Destaca que las afectaciones a la producción pueden continuar durante la semana, incluso no descarta que estas se extiendan todavía más tiempo, afectando el suministro de energía eléctrica en el sur de ese país y en México.

Las cotizaciones también han sido favorecidas por las restricciones de suministro de la OPEP y sus aliados, los recortes adicionales de Arabia Saudita y las expectativas de un repunte de la demanda de crudo debido a las vacunas para el Covid-19.