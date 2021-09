Petroleros emplazan a huelga en Pemex el 30 de septiembre

Tras vencerse el plazo para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2021-2023, luego de una prórroga de dos meses, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) emplazó a huelga a Petróleos Mexicanos (Pemex) al advertir que este es su único instrumento legal para defender los derechos de los trabajadores.

En un comunicado, el Sindicato explicó que al no recibir respuesta de la parte patronal ni instalarse las mesas de negociación, se vio obligada a presentar, ante la Secretaría del Trabajo, el emplazamiento a huelga a la empresa en términos de la Ley Federal del Trabajo para proteger los derechos de todos sus representados.

Aclaró que no tiene ningún interés en estallar una huelga pues los trabajadores petroleros son "soldados de la patria" y lo único que demandan es diálogo y solución a sus demandas contractuales.

"El STPRM enfatiza que, bajo ninguna circunstancia, su intención es estallar una huelga ya que es consciente del papel estratégico de nuestra industria para el país. No deseamos la huelga, ni ninguna otra acción que atente contra nuestra empresa, que es el sustento de la nación, solo sensibilidad y empatía de los funcionarios de Pemex", se informó.

El Comité Ejecutivo del Sindicato petrolero recordó que el plazo original para la forma del nuevo CCT vencía el pasado 30 de julio, pero las 36 secciones sindicales concedieron una prórroga de dos meses con la idea de que en ese lapso se negociaran las mejores condiciones para los trabajadores, de acuerdo a las circunstancias de la industria.

"A dos meses de ese gesto y ante la ausencia de las negociaciones o propuesta para la firma del CCT, es que en uso del único instrumento que concede la Ley Federal de Trabajo, hemos notificado el procedimiento para salvaguardar los derechos y prestaciones de las y los trabajadores que representamos", subrayó el Sindicato en el comunicado.