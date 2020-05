Pide el CCE unidad para evitar escenario "de espanto" a fin de año

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que solo la unión de todos los sectores evitará "que nuestro país acabe con las cifras a veces de espanto que se nos dice que pueden pasar a final de año".

Por eso ante diputados federales pidió coordinación, unidad y quitar etiquetas que perjudican, como las que los señalan de conservadores de derecha.

"Nosotros no tenemos una orientación política y por mucho que se hable de que nosotros representamos a la derecha y a los conservadores, el hecho de ser empresario es ser alguien que crea empleos, da trabajo y crea valor agregado. Aquí en los empresarios hay gente que piensa de izquierda y hay gente que piensa de centro y de derecha, hay de todo".

Por ello pidió a legisladores como Mario Delgado (Morena) presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y Laura Rojas (PAN), presidenta de la mesa directiva de la Cámara "ojalá nos ayuden a quitarnos etiquetas que definitivamente nos perjudican y nos hacen que nuestro diálogo con la sociedad a veces sea enormemente complejo".

Planteó que hay muchas etiquetas entre mexicanos y eso perjudica al político, al religioso, al académico, a todos.

Expuso el compromiso de los empresarios para superar la situación. "Nadie queremos que le vaya mal al presidente ni a México, ni que nuestro país acabe con las cifras a veces de espanto que se nos dice que pueden pasar a final de año", estableció.

Así, reiteró las 68 propuestas del CCE para reactivar la economía, entre las que destaca la necesidad de crear un Consejo para la Emergencia y la Recuperación Económica, integrado por expertos.

En su turno, el presidente de la Jucopo y líder de Morena expuso que en momentos de crisis no debe haber división y "es necesario ver cómo hacer una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, porque está claro que ambos son necesarios para sacar adelante al país".

Expuso que mientras no tengamos en el país una vacuna o una cura para el coronavirus, la incertidumbre va a seguir.

Todo va a cambiar, incluido el mundo empresarial, que deberá pensar cómo mantener empleos.

"Yo creo que un avance importante que podrían hacer, ustedes que están agrupados, es repensar esta nueva convivencia al interior de las empresas y eso podría darle insumos al gobierno para reorganizar mejor la reapertura", dijo.

Mario Delgado pidió valorar el funcionamiento del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión al Empleo y Crecimiento Económico, que surgió de un decreto del Ejecutivo hace casi un año, pero no ha sesionado.