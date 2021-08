Pide la CTM posponer votación en Planta de GM en Silao

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Sindicato "Miguel Trujillo López", titular del contrato colectivo de la planta automotriz GM Silao, solicitaron que se posponga la fecha de votación para los más de 6 mil trabajadores de ese complejo industrial, ubicado en el estado de Guanajuato, pues el nivel de contagios de SarsCov-2 se encuentra en su nivel más alto desde que inició esta pandemia y podría poner en riesgo la salud de los participantes y de los observadores que se darían cita en ese lugar.

La CTM puntualizó que de ninguna manera se opone a que se realice este proceso de legitimación de contrato y se lleve a cabo el conteo y, en consecuencia, se llegue a un resultado y éste se reconozca por todos, pues será producto de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de General Motors Silao; sin embargo, aclaró que no existe en ninguna parte de la legislación laboral mexicana anterior o en la nueva ley, argumento legal constitucional que obligue a realizar este ejercicio de votación de manera presencial en medio de una pandemia; tampoco hay una disposición de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por México, o en el mismo Capítulo 23 del T-MEC, un ordenamiento que exija, bajo esas condiciones sanitarias, participar obligatoriamente, más aún que el estado de Guanajuato ha sido señalado recientemente por la misma Secretaría de Salud Federal como una entidad de alto riesgo de contagio; además de que la autoridad laboral conoce del paro técnico que desde hace días se registra en esa planta automotriz.

"Por lo cual, el Sindicato no cuenta con un registro confiable de los cuadros de vacunación anticovid de los trabajadores de GM, ni tampoco se tienen las garantías suficientes para afirmar que no existirá algún riesgo sanitario durante el conteo", advierte.

La CTM reiteró de nueva cuenta que existe, desde hace varias semanas, una constante presión de sindicatos americanos hacia las autoridades mexicanas y hacia los trabajadores de esta planta automotriz para tratar de influir en el resultado; por lo cual, rechazamos esta injerencia y coincidimos con la secretaria de Comercio de México, en el sentido de que a los extranjeros se les abrió de más la puerta en la firma del T-MEC, al haber aceptado el Capítulo laboral 23 en esos términos, pues a estos sindicatos le hace suponer que pueden ser jueces o promotores "per se".

Dichas organizaciones sindicales han hecho declaraciones a la prensa, en donde realizan juicios de valor sobre algo que aún no se dirime o quizá llegue a otra instancia legal, e incluso a un panel entre México y Estados Unidos.

La Central obrera hizo notar que llama la atención que, siendo una organización tritapartita, la OIT envíe representación sólo del sector gobierno, dejando a un lado la representación patronal y la de los trabajadores, además de que no se toma en cuenta tampoco a las organizaciones sindicales mexicanas que participan en la OIT.

"Respetuosamente pedimos a todas las personas e instituciones acreditadas a que apoyen el proceso, dentro del marco de la ley, y que se lleve a cabo con garantías sanitarias suficientes y se cuente hasta el último voto para conocer el resultado y la voluntad de la mayoría de los trabajadores sobre su contrato colectivo de trabajo", expresó la CTM, al advertir que los trabajadores de la planta GM Silao, afiliados al Sindicato "Miguel Trujillo Lopez", no deben ser presionados, ni denostados por pertenecer a una organización, "ni mucho menos satanizar el buen desempeño y trabajo de años, en favor del desarrollo de la industria automotriz en nuestro país".

Los trabajadores de la planta automotriz votaron en abril de este año sobre la conveniencia de mantener su contrato actual, pero las elecciones fueron declaradas inválidas al detectarse supuestas irregularidades.

Esto llevó a Estados Unidos a solicitar a México que revisara el caso en busca de posibles violaciones a derechos laborales, en virtud de las condiciones del nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En julio pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron que se llevará a cabo una nueva votación sindical a más tardar el 20 de agosto.

En una declaración conjunta, ambas naciones se comprometieron a una serie de salvaguardias antes de la votación, incluida la presencia de inspectores federales mexicanos y observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en las instalaciones de la compañía automotriz.