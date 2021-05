Pide PRI responsabilidad en nombramiento del Banxico

La bancada del PRI en el Senado de la República dijo que si bien es una atribución legal del presidente Andrés Manuel López Obrador el proponer a un nuevo Gobernador del Banco de México (Banxico), al descartar la reelección de Alejandro Díaz de León en el cargo, es necesario "no jugar con fuego porque de ello depende la estabilidad económica y financiera del país, por lo que no se debe caer en nombramientos populistas de personajes cercanos sin experiencia".

El senador Manuel Añorve dijo a EL UNIVERSAL que si bien López Obrador no está obligado a reelegir a Díaz de León, lo que se va pedir desde el Senado es que llegue alguien "sí, con calidad moral, con conocimiento social, pero que tengan conocimiento de la economía, de la dinámica mundial que amerita el Banco de México. Eso es fundamental para darle confianza a los capitales y a la inversión extranjera y nacional".

"Es necesario alguien que mantenga estable la economía mexicana. Lo único que no se puede hacer es nombrar a alguien que sea su amigo o su cuate, un incondicional que se lo saquen de la manga y que ni siquiera tenga experiencia en el sistema financiero nacional", indicó el legislador federal por Guerrero.

"No se puede estar jugando con fuego en este tipo de nombramientos. Porque jugar con fuego en el Banco de México significa poner en riesgo la estabilidad económica que se tiene", advirtió Añorve Baños.

Expuso que no quiere entrar en el debate que está marcando el presidente López Obrador como parte de su agenda nacional "en términos de los fifis y los chairos, de los neoliberales. Pero tiene que se ser alguien que le dé un buen mensaje a la inversión nacional y extranjera".

"No puede ser alguien sin experiencia, que se lo saquen de la manga, que nunca haya estado en el sistema financiero internacional o mexicano. Que no caigamos en el nombramiento con enfoque del populismo puro. No debe ser un nombramiento populista. Debe ser un nombramiento con responsabilidad".

Insistió en que el próximo gobernador del Banco de México debe cumplir con los requisitos para ese cargo.

"Quiero darle beneficio de la duda al presidente de que mande a alguien que cubra muy bien estos requisitos que se necesitan para mandarle un mensaje a los mercados nacionales y extranjeros, sobre todo para la estabilidad económica que se requiera".