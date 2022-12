Pide Senado a Profeco fortalecer operativos de verificación de precio

A-AA+

El Senado de la República hizo un llamado al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, para que fortalezca los operativos de verificación y vigilancia de precios de la canasta de productos básicos, especialmente el de la tortilla.

En su última sesión del periodo ordinario, el Pleno aprobó un dictamen en el que reconoce el trabajo de la Profeco con el programa "Quién es quién en los precios", herramienta que recaba y difunde información sobre los costos de los productos de consumo regular como alimentos, medicinas, bebidas, artículos de aseo personal, electrodomésticos y de temporada.

Además, los senadores consideraron que el anuncio de los programas de verificación "es asertivo en el contexto de inflación que vivimos". No obstante, coincidieron en la necesidad de fortalecer los operativos de verificación y vigilancia en todo el país, para que el precio de la tortilla no exceda los acuerdos entre gobierno y empresarios.

Destacaron que ante el incremento significativo de la inflación, los precios de diversos productos alimenticios, entre ellos el maíz y las tortillas, se vieron afectados, lo que provocó una escala de precios de este producto.

Los legisladores enfatizaron que es necesario contener el alza en el precio de este alimento, ya que el gobierno lo incluyó en el paquete contra la inflación y la carestía, y además anunció que se cancelaría temporalmente la exportación de maíz blanco.

También destacaron que a pesar de que la presión inflacionaria continúa, los precios de los alimentos en México no se han desbordado, como en el caso de Argentina, donde se incrementaron 79 por ciento; o en Turquía, país en el que aumentaron 93 por ciento.

En el dictamen también se menciona que, de acuerdo con el reporte mensual de precios internacionales de productos agrícolas, que mes con mes da a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los meses que tuvieron los precios internacionales más altos del maíz fueron entre abril y julio de 2022, cuando el maíz amarillo alcanzó hasta 306 dólares por tonelada.

Los senadores resaltaron que desde 2019, cuando se puso en marcha el Programa de Precios de Garantía a Productos Básicos, los precios pagados a los productores se han incrementado.

A partir de octubre de 2021, destacaron, el precio de garantía para el maíz pasó de cinco mil 610 a seis mil 060 pesos por tonelada; para el ejercicio 2022, el valor de garantía pasó a seis mil 278 pesos y a finales de noviembre de este año se actualizó a seis mil 805 pesos por tonelada.