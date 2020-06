Piden a CFE no vulnerar derechos humanos con cortes de electricidad

La bancada del Partido de la Revolución democrática (PRD) en la Cámara de Diputados acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de incurrir en la violación flagrante de los derechos humanos de los ciudadanos, por realizar cortes masivos de energía eléctrica en plena emergencia sanitaria y crisis económica.

La diputada Mónica Almeida criticó que el acceso a la energía sea considerado como "una simple mercancía" y no como un derecho social para todos los habitantes al nivel del acceso a la alimentación, la seguridad, la educación y otros que les permiten acceder a una vida digna.

Contrario a eso, la CFE, que encabeza Manuel Bartlett, lejos de disminuir las brechas de desigualdad contradice el discurso de que primero los pobres, acusó.

EL UNIVERSAL dio a conocer el pasado 28 de mayo que entre abril y mayo la CFE cortó el servicio de energía eléctrica a 543 mil 128 usuarios que no pudieron pagar su recibo y que en total, en lo que va del año, los cortes ascienden a 2 millones 88 mil 409 usuarios.

"Es imperdonable que en tiempos de crisis la CFE le niegue a los mexicanos el derecho a la electricidad, con lo cual vulneran sus derechos humanos y los ponen en condiciones aún más precarias tan sólo por no realizar el pago de un recibo en un bimestre marcado por una ola de desempleos histórica y en plena crisis económica.

Por eso, para Almeida López la CFE incurre en una violación flagrante de los derechos humanos, y "parece ser que a este gobierno no le importa lo que pase con los mexicanos en condiciones más vulnerables, ya que no sólo ponen en el dilema a miles de hogares de comer o pagar la luz, sino que en efecto les quitan el servicio prohibiéndoles así el derecho humano a la electricidad el cual es reconocido por Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en diversos tratados de los cuales México forma parte".

La diputada por Jalisco, recordó que desde inicios de la contingencia sanitaria ella solicitó que la CFE condonara los pagos, pero Bartlett Díaz rechazó la propuesta con el argumento de que la Comisión es como cualquier otra empresa que debe realizar los cobros para subsistir.

Almeida planteó que también propuso una prórroga pero no ha recibido respuesta favorable, por lo que reiteró su propuesta al titular de la CFE y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.