Piden asegurar a adolescentes trabajadores

Las tasas de trabajo infantil que prevalecen en México demuestran que no ha sido posible aplicar de manera eficiente los instrumentos internacionales que el país ha firmado en la materia, advirtió el Atlas de Trabajo Infantil elaborado por Save the Children y presentado en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.

Por lo que la organización internacional llamó al Poder Legis- lativo a incluir los conceptos de trabajo infantil y actividades formativas en el marco jurídico, legislar en materia de inspección laboral en el sector informal e incluir la obligación expresa de dar de alta en la seguridad social a los adolescentes trabajadores, en edad permitida.

El documento refiere que en el país existe la necesidad de diseñar políticas públicas que tengan como objetivo incrementar, tanto la calidad de la educación, como la permanencia y asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

La falta de iniciativas de coordinaciones intergubernamentales, sociales y privadas hacen de las labores de erradicación una tarea mucho más compleja de implementar que de planear.

En el país, aproximadamente 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes realizan trabajo infantil, pero en algunas entidades del sur corren mayor riesgo por dichas actividades.

"Los resultados muestran que existen dos Méxicos en cuanto a las niñas, niños y adolescentes que trabajan o en riesgo de trabajar: el sur con grandes carencias sociales donde estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán absorben los mayores riesgos y el norte donde entidades como las Bajas Californias, Nuevo León y la Ciudad de México tienen mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes", dice el informe.

Miguel Ramírez Sandi, coordinador de Incidencia Política en Protección a la Niñez de Save the Children, recomendó fortalecer las inspecciones laborales enfocadas en la detección y canalización de casos que necesiten apoyo y atención de las procuradurías de protección a la infancia.

"Necesitamos atención de los niveles federal, estatal y municipal, sólo así se podrá eliminar el trabajo infantil", comentó, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio.