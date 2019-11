Piden igualdad regulatoria entre TV de paga y medios digitales

La regulación aplicada a la televisión de paga y contenidos audiovisuales de paga por internet debe ser igual, señaló Enrique Yamuni, director de Megacable.



Durante el foro Retos de la Competencia en el Entorno Digital 2019, el empresario dijo que hay "pisos disparejos en la competencia" porque las plataformas digitales no pagan impuestos.

Destacó que plataformas digitales de video no deben pagar nuevos impuestos sino los ya existentes.

Otra diferencia entre las plataformas digitales y las señales de televisión restringida radica en la publicidad pues la televisión está regulada y los contenidos digitales no tienen controlados los tiempos para publicidad.

Yamuni solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que todas las plataformas tengan la misma regulación, "mismos impuestos, derechos y obligaciones".