Piden más reformas para entrada en vigor del T-MEC

Pese a la insistencia de algunos sectores del país para que se posponga la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC hasta 2021, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, planteó que no variará la fecha del 1 de julio para el arranque del acuerdo.

Para hacerlo posible pidió a los legisladores sacar adelante y antes de ese mes, un nuevo paquete de reformas para homologar los marcos legales mexicanos con los socios comerciales: Estados Unidos y Canadá.

Estas enmiendas tienen que ver con variedades de vegetales, tecnología de películas y productos de origen y tendría que haber un periodo extraordinario de sesiones, antes de julio, para que el Congreso de la Unión legisle el respecto, informó el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval.

Durante casi tres horas Márquez se reunió con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ante los que comentó que todo está listo para el arranque del T-MEC.

Gobernadores del PAN, y empresarios del sector exportador automotriz y de la industria aeronáutica, han demandado que se posponga la vigencia del tratado comercial hasta 2021, pues por la pandemia de coronavirus no estarán dadas las condiciones para cumplir con las reglas de origen de sus productos, tal como fue acordado.

Sin embargo, esto no sería posible, según les explicó Márquez a los legisladores.

Ante ellos, les expuso que ya están listos los protocolos para la reapertura de los sectores industriales, hoy detenidos por las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

Pero les expuso que no sería necesario reclasificar a la industria automotriz como un sector esencial, para que reinicie sus actividades productivas ya, como lo han demandado empresarios de ese ramo en aras de que no se pierda la cadena de valor de esos productos con Estados Unidos.

Esto porque la apertura económica no se va a dar de manera total en toda la industria de Estados Unidos "sino que será en una parte (del territorio) y gradual" por lo que será posible que se empate con el reinicio de actividades de las empresas mexicanas, cuando esto ocurra.

Hay comunicación permanente con la embajada de Estados Unidos y con los responsables de Economía de Estados Unidos y Canadá "para ir empatando" ese reinicio de actividades, ofreció la titular de Economía, aseguró el diputado Sandoval.

Indicó que México tiene dos semanas de retraso (con relación a la afectación de covid-19 en Estados Unidos) y los protocolos y la propuesta que se haría en México para la apertura tendría que ver con las industrias conectadas a esas cadenas de valor, para garantizar el empleo, expuso.



Márquez explicó que en las cadenas de valor "tenemos rompimiento por varias vías", esto porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y la mayor proveeduría de maquila mexicana va para allá, y además porque se rompió la cadena de valor con China.

Esto "es preocupante porque México es el principal productor de tractocamiones y autos" y depende de Estados Unidos para esa producción para completar la cadena de valor. Pero la funcionaria explicó que esas cadenas se restablecerán.