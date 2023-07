Piden prórroga para Carta Porte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- A menos de un mes de que inicie la aplicación de multas y sanciones por no emitir la Carta Porte con su complemento digital, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó que 94 mil contribuyentes están cumpliendo con la emisión de este documento para el traslado de mercancías.

Incluso mencionó que a través de los servicios gratuitos de facturación del SAT y mediante Proveedores Autorizados de Certificación (PAC), se han emitido un total de 509 millones 651 mil 690 facturas con este complemento desde el inicio de su vigencia en el 2022.

La mayoría son del sector del autotransporte, seguido del ferroviario, aéreo y marítimo.

La información del órgano recaudador de impuestos se da luego de que representantes del sector privado y del autotransporte, pidieron una prórroga.

Tienen únicamente lo que resta del mes de julio para salvarse de las multas por no expedir la Carta Porte para trasladar vía terrestre, por ferrocarril, aérea y marítima mercancías y bienes para amparar su legal tenencia.

Las multas por no expedir la Carta Porte o el pasaporte de las mercancías como se le conoce, van desde los 17 mil pesos hasta los 90 mil pesos.

Comprobante fiscal digital

Por no llenar correctamente el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) la sanción es de 400 a 600 pesos por cada uno que traiga errores y datos incorrectos.

El SAT aseguró que la emisión de CFDI con complemento Carta Porte, ha permitido fortalecer el esquema para el traslado de las mercancías, y regularizar las operaciones comerciales relacionadas con los servicios de transporte de bienes o mercancías.

Además, ayuda a reforzar los actos de fiscalización y el control en la entrada y salida de mercancías del país.

También a proporcionar elementos a las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías de paso para verificar y acreditar su legal estancia o tenencia durante su traslado.