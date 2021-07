Pierde el fisco en ISR e IVA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la pandemia, el gobierno federal perdió casi 70 mil millones de pesos por una menor recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las empresas turísticas, dieron a conocer este jueves el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

Tan solo entre enero y marzo de 2021, la disminución fue de alrededor de 6.3 mil millones en ISR y 3.3 mil millones en IVA.

"El año pasado, en total fueron 60 mil millones de pesos no recaudados (...) Nosotros hemos pedido diferimientos en las obligaciones que tenemos, pero el gobierno ha decidido no darlas y esto hace que se reduzca la industria y que exista esa menor recaudación", dijo Braulio Arsuaga, presidente del CNET.

Por su parte, Francisco Madrid, director del Cicotur, dijo que esta menor recaudación no se debe a una ausencia de pago, sino a una disminución de ingresos que se determinó en función de la reducción del consumo turístico.

"No vamos a ver una recuperación de la economía si no hay una del sector turístico. En años normales el turismo aporta con 8.7% del PIB (Producto Interno Bruto) y estimamos que el año pasado por la pandemia tuvo una importante contracción, pues bajó a 6%. Es evidente que la economía en su conjunto sufre porque el turismo sufre, no podemos recuperar lo que el turismo le da a la economía", dijo Madrid, durante una videoconferencia con la prensa.

Arsuaga dijo que la recuperación del sector para la temporada vacacional de verano no será pareja, pues mientras hay destinos, como los centros de playa, donde la llegada de viajeros es superior con respecto a lo observado en 2019, el segmento de congresos y reuniones sigue con rezagos.

"Las playas tienen una recuperación importante. En pláticas informales con los hoteleros nos dicen que perciben una recuperación de 95% y su utilidad bruta está por arriba del pasado 2019", comentó el también director de Grupo Presidente.