Pierden grupos aeroportuarios 725 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tres principales empresas privadas que operan los aeropuertos mexicanos cayeron por segundo día consecutivo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, señaló que la pérdida de los grupos aeroportuarios se debe a la ola de violencia y bloqueos que desató la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio "El Mencho" Oseguera.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), a cargo del aeropuerto de Guadalajara y 11 más, se llevó la peor parte, cuyas acciones bajaron 10.3% entre el lunes y martes, lo que equivale a perder 455 mil millones de pesos en capitalización bursátil.

Los títulos de Grupo Aeroportuario Centro Norte (Oma), que opera la ciudad de Monterrey y otras 12 terminales, arrastran una caída de 5.3% durante los últimos dos días y significa 100 mil millones de pesos menos en valor de mercado.

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), a cargo del aeropuerto de Cancún y otros ocho en el país, lleva una disminución de 5% o 170 mil millones de pesos, de acuerdo con los registros de la agencia Bloomberg.

Es decir, entre los tres grupos acumulan una pérdida bursátil de 725 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra casi iguala el presupuesto conjunto de los programas prioritarios del gobierno federal: Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez y Producción para el Bienestar, cuyos recursos para este año se establecieron en 728 mil millones de pesos.

GAP informó que los aeropuertos de Guadalajara y Vallarta trabajan con regularidad.