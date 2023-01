Pilotos de Aeromar emplazan a huelga para el 12 de mayo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Respaldados por la Asamblea General, los 88 pilotos que conforman la planta de Aeromar decidieron no estallar la huelga emplazada para el miércoles 18 de enero y aplazar para el 12 de mayo.

"En virtud de la situación actual de la aerolínea, se mantendrá el recurso legal de emplazamiento con nueva fecha para el 12 de mayo del presente", informó la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), en un comunicado.

José Humberto Gual Ángeles, secretario general de ASPA, dijo que los pilotos han agotado los recursos de negociación y diálogo buscando la continuidad de la fuente de empleo y que esa seguirá siendo su línea.

"No dejaremos desprotegidas a las familias que dependen de manera directa de Aeromar, el recurso de emplazamiento a huelga nos permite salvaguardar los derechos laborales y económicos de nuestros pilotos, no obstante, mantenemos la exigencia del pago de las deudas", indicó.

A la fecha, la aerolínea adeuda 100 millones de pesos a las tripulaciones, derivadas de los tres convenios Covid y casi 22 millones en prestaciones contractuales, jubilaciones y finiquito de pilotos a quienes no se les ha liquidado desde 2019.

Además, la aerolínea debe 500 millones de pesos al AICM y más de 74 millones a ASA.