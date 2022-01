Plan eléctrico apagará 25% de plantas privadas

Una de cada cuatro plantas de generación del sector privado va a apagarse si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica, advirtió la experta en temas energéticos y cofundadora de Voz Experta, Rosanety Barrios.

En su opinión, cuando los bancos vean que no tienen contratos, pedirán los pagos y ello provocará un efecto dominó en toda la economía mexicana.

Expuso que los contratos que tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan a las instituciones financieras la certeza de que habrá un pago, pero si se reduce la participación privada de 62% a 46% tendrán que dejar de funcionar una cuarta parte de las plantas de privados, lo que motivará pleitos legales y elevará la incertidumbre.

"Las otras plantas que queden [tras la reforma], debido a que quedan sujetas a los términos absolutamente discrecionales de la CFE para definir cómo compraría la energía, entonces resulta que desaparece la certeza que [los privados] tenían respecto a los contratos que hoy sostienen su operación, y quedan sujetos al nuevo monopsonio que estaría representado por la CFE; esto, sin la necesidad de hacer nada, implica un aumento en el riesgo de recuperación de la inversión".

Desde su punto de vista, la situación pondría en alerta a la banca o instituciones financieras que prestaron dinero para construir las plantas, pues considerarían que, sin el contrato, que era garantía con la que pagarían los privados, las cláusulas normales para efectos de financiamiento le permitirían a la banca solicitar pagos mientras se investiga.

Barrios añadió que esto puede causar "un efecto dominó gravísimo sobre toda la inversión privada en México en materia eléctrica y sobre toda la economía, porque al final esas plantas que venden a la CFE suministro básico y las que le venden a la iniciativa privada, atienden a todas las ramas del país".

Durante el taller Implicaciones de la Reforma Eléctrica, que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la consultora asociada en Estrategia Pública Consultores, Vanessa Zárate, expuso que por el lado legal la reforma puede ir contra tratados comerciales que firmó México.

Los tratados cubren las inversiones no nada más del sector energético, sino que buscan proteger la inversión en general. México no es el único país con condiciones de inversión, de manera que si las empresas deciden que nuestra nación se volvió menos atractiva, pueden buscar mejores escenarios, expuso Zárate.