Plantean esquema de precios máximos para gasolinas similar al del gas

El titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Guillermo Pineda Bernal, reflexiono sobre la posibilidad de que el gobierno federal decida en el futuro eliminar el subsidios a gasolinas y establezca un mecanismo de precios máximos como el que se utiliza con el gas licuado de petróleo (LP), que permite controlar los precios de venta en expendio al público.

Es decir, el gobierno federal podría optar por controlar el precio de las gasolinas y el diésel en un futuro próximo, comentó.

Ante cientos de empresarios gasolineros que asisten a la Cumbre Puebla, organizada por la Organización Nacional de Expendedores de Petroleo (ONEXPO) externo que "el sector gasolinero se ha mantenido maduro y estable -incluyendo precios- pero porque está de alguna manera subsidiado, pero eso no va a ser eterno".

Dijo que como medida de ajuste de precios contra la inflación, el gobierno federal ha incrementado en 458% el estímulo IEPS a combustibles: en el primer semestre de 2021 fue de 26 mil 481 millones de pesos y en el primer semestre de este año asciende a 158 mil 817 millones de pesos. Pineda Bernal comento que mientras el mercado siga ordenado evidentemente seguirá igual, subsidiado si es necesario.



Subsidio, una falta de ingresos para el gobierno

Durante su participación en el evento, el comisionado detallo que el mercado gasolinero en México, en donde "una de las fuentes que está jugando es el subsidio del IEPS, pero también hay que tomar en cuenta que el gobierno no puede dejar de seguir en este caso subsidiando sin ingresar lo que antes era ese impuesto que era para tener solidez y liquides para los programas sociales que el gobierno federal ha estado implementando". "Este subsidio, vía IEPS, es una falta de ingresos para el gobierno federal y el gobierno federal está teniendo muchos proyectos sociales importantes que está desarrollando a lo largo y ancho del país y ese recurso lo necesita, de ahí la reflexión sobre pensar qué va a pasar si nos quitan el IEPS en este caso como subsidio, porque hasta ahorita ha beneficiado y ha contenido la inflación en México, pero eso no va a ser eterno".



Establecer precios máximos

"Yo creo -dijo- que uno de los puntos qué hay que reflexionar es establecer precios máximos, como el esquema que se utiliza con el precio del gas licuado de petróleo (LP), como industria, en este caso el sector gasolinero qué pasaría o qué va a pasar, tenemos un ejemplo del gas LP en donde los gaseleperos se quejaban de que no había suficiente margen utilidad cuando era un mercado abierto y por eso se tomó la decisión por el gobierno federal, porque los precios eran factor importante que ocasionaba inflación".

Lo mismo ocurre con las tarifas eléctricas, porque si bien se ha impedido de alguna manera que tengan costos reales y que suban y contribuyan a incrementar la inflación, ha sido en beneficio de la sociedad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está sacrificando costos para que no suba la electricidad y los está asumiendo la Secretaria de Hacienda a través de apoyar y subsidiar en este caso el costo real de la electricidad, añadió.

Es un hecho, subrayo, que la inflación en México es una de las más bajas en comparación con otros países, pero ha sido a base del sacrificio de muchos actores del sector energético. Actualmente, indico, el sector gasolinero se ha mantenido maduro y estable "pero porque está de alguna manera subsidiado".

Sin embargo, "a veces hay estaciones de servicio que vemos que tienen precios que dices a ver por qué tu si puedes tener un precio bajo y por qué otros no lo pueden tener, entonces eso de alguna manera es parte de la madurez de un mercado, pero los mercados se autogobiernan solitos y empiezan a poder armonizar el precio".

"Yo pienso y eso, a título personal, es una reflexión que debemos tener en la industria, qué pasaría si el subsidio del IEPS el gobierno decide, no lo puede mantener, qué va a pasar o cómo nos vamos a auto gobernar como sector energético de hidrocarburos y de petrolíferos, qué va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer", enfatizo.

Y advirtió, "si no vemos la realidad, no creamos que esto que estamos viviendo va a continuar. El mundo evoluciona y hay que checar lo qué pasa internamente y lo qué pasa en el exterior, porque el precio del petróleo sube y baja de acuerdo con el mercado internacional, de acuerdo con la producción de la OPEP, o sea, todo esto tenemos que verlo y si no lo vemos, evidentemente las consecuencias tendremos que asimilarlas más adelante".