Plantean quitar retenciones a los adultos mayores

El Ejecutivo federal propuso dentro del Paquete Económico 2020 eliminar la retención de 20% de impuestos que realizaban las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y PensionISSSTE a adultos mayores al efectuar movimientos de las subcuentas de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez.

De aprobarse en el Congreso de la Unión, a partir del año próximo la retención de impuestos por estos retiros oscilará entre 5% a 7%, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

"Esta regla de beneficio para los adultos mayores que no tuvieron una pensión se va a incorporar a la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el paquete económico. Sin duda, genera un beneficio a los adultos mayores que ya terminaron su vida laboral y que por alguna razón no cumplieron con los requisitos para que se les otorgue una pensión", dijo el subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Prodecon, Luis Alberto Placencia.

"El beneficio es que una vez hecho el cálculo, la retención será de 5% a 7%, lo cual dependerá del monto que retiren los beneficiarios", añadió el funcionario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Placencia manifestó que en 2016 la procuraduría ya había señalado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la ilegalidad de retener 20% por los retiros realizados por adultos mayores, hecho que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se le dio la razón al organismo de defensa del contribuyente, con lo cual se publicó una regla para que las Afore no realizaran la retención de 20% por retiros.

"Prodecon consiguió en ese entonces la regla, pero lo que pasó es que las Afore y PensionISSSTE, ante el temor de hacer una retención menor, no se quisieron meter en problemas y siguieron haciendo la retención de 20%", expuso el subprocurador de Asesoría.

Agregó que desde ese año se realizaron asesorías a los adultos mayores que sufrieron la retención de 20% y prácticamente se logró que todos tuvieran un reembolso por parte del SAT.

Luis Alberto Placencia explicó que a partir de 2020 estará prohibido que las Afore y PensionISSSTE sigan haciendo una retención de impuestos de 20%.

"Era un desgaste para el Estado. El costo-beneficio ya ni siquiera era redituable porque ya había reconocimiento del más alto tribunal constitucional", añadió.

A la par, el funcionario de Prodecon invitó a los adultos mayores que hayan sufrido una retención de 20% de sus recursos a acercarse a la dependencia para recuperar sus impuestos, incluso antes de que por ley se elimine esta práctica.

Recuperan recursos. Información de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) muestra que de 2016 a la fecha, 7 mil 250 adultos mayores acudieron al organismo para iniciar el proceso de recuperación de sus recursos por retención de 20% de impuestos, donde todos los casos resultaron favorables para el contribuyente.

La Ciudad de México presenta el mayor número de casos de adultos de la tercera edad que acudieron a la Prodecon a reclamar su retención de impuestos. De 2016 a la fecha, la procuraduría tiene registradas 2 mil 983 carpetas en la capital del país. Le siguen Michoacán y Jalisco, con mil 55 y 615 casos, respectivamente.